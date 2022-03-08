大S 24年前被老公具俊曄分手！細節超狠　戀情進棺材爆哭

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由姜元來、具俊曄組成的「酷龍」被封為韓流先驅團體，他們1997年紅遍亞洲，歌曲更被徐懷鈺、杜德偉、蘇慧倫及草蜢等人翻唱。他們在台大受歡迎，1998年來台發展並簽給滾石唱片，成為蘇慧倫同門，當年甚至有賭場的女兒為了看酷龍，每天報到演出現場。
「酷龍」的魅力連大S都抵擋不了，具俊曄2010年曾在節目《黃金漁場 Radio Star》上透露認識契機，他們曾以嘉賓身分登上蘇慧倫的演唱會，當年大S就坐在觀眾席，後來因節目與慶功宴的場合見面，女生便展開追求，具俊曄也說道，當時看到大S太漂亮了，「我不討厭，所以就交往了」。
大S當年非常喜歡具俊曄，不僅主動接機，更當地主帶男友遊玩台灣，甚至動用私人關係，安排對方上節目，《壹週刊》更曝光1998年2人用外套綁著彼此的照片，但當媒體訪問具俊曄時，他卻公開否認戀情，更推掉女生主持的《娛樂百分百》通告，讓大S大受打擊，事後在節目回憶此事，當眾落淚。
直到2010年，「酷龍」上MBC節目《改變世界的Quiz》，具俊曄才坦承戀情，甚至表示原本想把這祕密帶進棺材，後在其他節目上被追問此事，具俊曄說他為了她努力學中文，她為了自己猛學韓文，2人跨過語言隔閡，交往1年，而在台灣時，因當年具俊曄太有名，2人都會戴大框眼鏡跟帽子喬裝約會，後因公司的禁愛令才會分手，「被分手」等了10年才真相大白。
此外，姜元來更表示，大S在1998年因為跟具俊曄交往爆紅，才順利當上《流星花園》女主角。《流星花園》2001年播出後紅遍亞洲，引起各地翻拍，2002年南韓粉絲更為了F4成立非官方後援會，會員超過20萬名，MBC電視台因此重播《流星花園》，結果重播的收視率再創紀錄，南韓便掀起「學中文熱潮」；後翻拍的韓版《流星花園》（花樣男子）也造成迴響，順勢捧紅李敏鎬、具惠善、金賢重等人。
具俊曄現年52歲，光頭造型是他的特色之一，除了精湛舞藝，畫畫實力也是一流，曾於節目公開過素描，以及舞台設計圖。他在搭檔姜元來2000年出車禍癱瘓後，具俊曄迷上電音而兼任DJ工作持續至今，也時常出席公演，他除了在清潭洞經營俱樂部，也於江南多家俱樂部擔任固定DJ與派對企劃。因俱樂部常發生吸毒事件，具俊曄多次被警察調查，最終都順利洗白嫌疑，卻頻傳出他是為了躲避毒品檢查而剃頭，他為此感到壓力，開記者會向警方抗議。