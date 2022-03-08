大S「隔空再婚」大7歲具俊曄 傳愛歐爸前任方式引好奇
45歲的藝人大S（徐熙媛）去年11月與大陸富商汪小菲離婚後，搶先梅開二度，今（8）日宣布再婚20多年前的舊愛，對象是韓男團始祖酷龍前成員、52歲的具俊曄，消息一出，震撼台、韓娛樂圈。《NOWnews今日新聞》向大S經紀人詢問結婚進度，對方表示小倆口已在韓國登記，不過大S沒在場，僅透過文件處理手續，也還沒有度蜜月，至於未來是否會舉辦婚禮和生孩計畫，目前尚未回應。
記者侯家瑜/台北報導
2022-03-08 11:34:44
根據韓媒指出，具俊曄接受訪問時，透露與大S月初已經在韓國完成登記結婚，決定攜手邁入人生下一步，但礙於疫情，所以小倆口至今仍未見面，不過具俊曄有計畫要飛來台灣與老婆度蜜月，至於未來定居的地點則尚未說明。
另外，也有網友好奇大S與具俊曄的「傳愛方式」，推測2人是透過每天視訊來維繫感情，再加上小S先前也透露姊姊幾乎都待在家中顧孩，目前手邊沒有太多工作，自然就多出了談戀愛的時間。據了解，大S會火速認定具俊曄的原因，是因爲2人曾經交往過，有一定的熟悉度，近來又因疫情、俄烏大戰，才決定要珍惜當下，將下半餘生交給眼前的摯愛。
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