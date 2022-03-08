助友邦抗疫！外交部：贈聖露西亞、聖文森各1萬劑AZ疫苗
為防範Omicron變種病毒，政府鼓勵民眾接種第三劑新冠肺炎疫苗加強劑，但AstraZeneca 疫苗並非第三劑首選，導致200多萬劑AZ疫苗最晚5月下旬全部過期。為協助友邦防疫，外交部今（8）日表示，為實踐「台灣幫忙」（Taiwan Can Help）、共同邁向「全民健康」的理念，我國於3月捐贈加勒比海友邦聖露西亞及聖文森國各1萬劑AZ疫苗，露國及聖國政府均肯定並感謝我國政府協助對抗疫情。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-08 11:29:15｜2022-03-08 11:33:03
外交部表示，該批AZ疫苗已分別於3日由我國駐聖露西亞大使陳家彥與露國衛福部部長熊包提斯（Moses Jn. Baptiste），以及7日由我國駐聖文森國大使藍夏禮與聖國衛生部部長卜瑞斯（St. Clair Prince）辦理疫苗贈交儀式。兩位大使分別向兩國政府及人民傳達台灣合作抗疫的善意。
外交部指出，新冠肺炎疫情自2020年爆發迄今，全球疫情仍然嚴峻，露國及聖國政府持續呼籲民眾接種疫苗。為持續與友邦共同對抗疫情，我國盤點國內疫苗存量，並瞭解友邦實際需求後，辦理上述疫苗捐贈。聖露西亞及聖文森國是我國加勒比海的重要友邦，雙邊合作密切。面對全球疫情蔓延，外交部在維護國人健康權益的前提下，秉持同舟共濟的精神，與友邦及國際社會共同對抗疫情，協助維護友邦人民的生命安全。
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