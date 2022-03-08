強制清理堆置物被告侵占、闖私宅 盧秀燕：國家應修法
台中市興中街出租大樓遭房客縱火，房東堆積的回收物阻斷其他租客逃生路，造成6死6傷慘劇。台中市長盧秀燕表示，堆置在公共區域的物品可由公權力強制清除，但髒亂點在私人空間卻沒法可處理，仍可能引起疫情、造成公共危險。她已指示所屬研擬對策，也向立法委員反映，希望推動國家修法。
記者顏幸如/台中報導
2022-03-08 11:38:47
台中市6日發生興中街大火造成6死6傷，盧秀燕今（8日）在市政會議表示心痛，也感謝消防局全力救災、警察局迅速破案，以及環保局兩年對房東開24張罰單、清理13次堆積物，和警方一起將房東依《公共危險罪》、違反《廢棄物清理法》移送法辦。
由於大火前兩天，環保局才剛清完房東莊麗卿堆積在一樓公共空間一噸多的資源回收物，但二樓自宅和出租套房的樓梯間，一樣堆置大量物品，鄭姓房客即是點燃堆置物縱火，也導致樓上租客無法逃生。
盧秀燕感嘆環保局維護環境衛生雖不遺餘力，但公部門強制清理堆積物還要被告，現行法令也無法讓公權力進入私人空間，導致成為公安死角。她說：「公部門只能著重公共區域進行清理，但家裡堆很多怎麼辦？政府一進去就要被告私闖民宅。現行的法律無法及於私宅，卻很可能造成公共衛生的髒亂、甚至導致疫情、公安危險，由所有民眾共同承受與收拾。」
盧秀燕表示，她已指示市府法制局，針對置放有危險物品的行為，研擬能否以自治條例規範，也希望國家能正視此事，昨天已向立法委員聯絡，希望立委能推動修法。