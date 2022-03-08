大S嫁酷龍「媽寶男」！陸網友譏：把汪小菲兒女送回北京

大S去年和汪小菲甫結束兩岸婚姻，如今再和韓國「酷龍」成員具俊曄二婚，仍是異國夫妻的結合，因疫情因素，未來維繫不易，外界更關心汪小菲和大S的一雙兒女，未來何去何從，因為女兒小玥兒年紀7歲，正是將上小學的學齡，中國網友就直言，「要是大S嫁給了韓國人，那就把汪小菲的兩個孩子送回北京吧！」

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▲大S（右圖）因為不適應北京，讓小孩住在台灣，汪小菲近年則想讓孩子去北京讀書。（圖／NOWnews資料照、大S微博）

當初大S和汪小菲結婚時，汪起初同意讓孩子居住在台灣，一方面是因為大S無法適應北京乾燥寒冷氣候，導致身體不適，甚至流鼻血，加上她起初在北京沒有熟識朋友，寧願回台灣居住，身邊有一大群親友，照顧小孩也方便，隨著小孩年紀漸長，為了教育問題，汪小菲主張帶兒女回北京讀書，夫妻有過爭論，離婚後也表明等孩子長大後，會讓她們選擇要到何處發展。

如此大S再嫁具俊曄，從宣布離婚後到登記二婚期間，大S和具俊曄都沒見過面，就宣布要長相廝守，似乎有些衝動，男方開心宣布要來台灣共度蜜月，熱戀情緒過後，就要面臨現實問題，孩子要搬到韓國還是留在台灣就學，都是一大問題，網友就認為愛國心強烈的汪小菲，可能無法接受兩個小孩要改叫50多歲的具俊曄一聲爸爸。

▲大S（左圖）再婚大7歲舊愛韓星具俊曄，被認為衝動成分居高。（圖／大S微博、具俊曄IG）

況且，大S的前一段婚姻，有個強悍的婆婆張蘭存在，話語多次引發熱議，汪小菲也被稱為媽寶男，而52歲具俊曄不遑多讓，疑似也是一枚媽寶男，前年他參加戀愛節目《戀愛的味道》，安排媽媽跟相親對象見面，媽媽和女方說話時態度嚴苛，表現非常強勢，不只臉色難看，還會吃醋猛盯兒子手機傳訊內容，觀眾就說這個婆婆不好惹，後來具俊曄跟對象也沒能走下去。如今大S再嫁給韓國媽寶男，大陸網友普遍不看好，更認為若她再婚，應該將一雙兒女送回汪小菲身邊。



