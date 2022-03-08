NBA／詹皇缺陣！威少遭馬刺主控壓制 湖人兵敗聖城
洛杉磯湖人今日做客聖城對戰聖安東尼奧馬刺，在超級球星「詹皇」LeBron James缺陣的情況下，他們在末節反撲無力，最終以110:117輸給對手，最近6戰只贏下1場。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-08 12:14:32｜2022-03-08 12:43:38
上一場拿下56分帶隊取勝的James，今天因膝蓋傷痛，並未出戰和馬刺的這場比賽。主帥Frank Vogel賽前也期勉球隊其他球員能夠跳出來，此役他們也的確有5人得分上雙，團隊發揮不錯，只可惜末節反攻還是差了一點。
末節馬刺在最後兩分鐘領先6分，湖人靠Monk的切入先追回2分，接著馬刺中鋒Jakob Poeltl被犯規，他兩罰一中；湖人下一波攻擊，被Poeltl給犯下、同時再度犯規，這一次他兩罰全中，終結比賽。
此役威少繳出17分10籃板6助攻的數據，完全被對面的小老弟Dejounte Murray給壓制。這位今年首度入選明星賽的好手，全場20投12中，拿到26分，另有10籃板8助攻，帶領球隊取勝。
另外這場比賽馬刺主帥Gregg Popovich也達成里程碑，今天贏球後，他生涯在例行賽已累積了1335勝，追平鬼才教練Don Nelson，並列為聯盟史上最多勝教頭，而且很有機會在本季結束前打破紀錄。