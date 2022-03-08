NBA／「浪花兄弟」缺陣！Jokic砍大三元 賞給勇士5連敗
近況不佳的金州勇士，今日在4大主力都不能出賽的情況下，最終以124:131輸球，吞下近期的5連敗，近11戰則是只有2勝，目前戰績持續下探，已經丟掉西區老2的位置。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-08 12:42:41
比賽進入到最後6分鐘時勇士落後6分，Poole命中三分球，但接著他灌籃失手，讓金塊再拿回2分；暫停之後，兩隊互相拉鋸，金塊靠Jeff Green的罰球重新拿回6分領先，勇士再度發生失誤，Jokic回過頭來完成「三分打」，終結比賽懸念。
這一場比賽勇士讓「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson及Andrew Wiggins等3人輪休，加上Draymond Green持續傷缺，球隊這一場要擊敗強敵金塊本來就不容易。不過幾位年輕小將發揮出色，M.Moody砍下30分，Poole得到32分，J.Kuminga也有16分，讓球隊一度看到取勝希望。
不過上賽季MVP得主Jokic穩如泰山，全場17投12中拿到32分，另外還有15籃板和13助攻，繳出「大三元」數據，澆熄灣區的反撲氣焰，助球隊拿下勝利。另外曾經來過台灣打球的Devon Reed這一場投進5顆三分球，得到17分。