吳斯懷入國防委員會　召委羅致政：確保機敏資訊受保護

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另針對「若發生戰爭，台灣可以撐多久」的論調，羅致政則提醒，烏克蘭展現的堅毅，讓諸多國家一起加入制裁俄國的行列，因此問題不在於台灣可以撐多久，而是我們展現的態度、決心，若自己輕易放棄，他國也無法提供協助。
對於日前美國總統拜登特使團，和前國務卿龐培歐相繼訪台，羅致政表示目前正值烏俄情勢的敏感期間，這是美國政府藉機會傳遞訊息給台灣，化解國內的「疑美論」、「國防無用論」等認知戰，讓台灣人民了解，美國是可以信任的國家。
羅致政也解讀，在美國，支持台灣是跨黨派有共識的議題，也對台美關係有信心，此外也分享了他與龐培歐訪台時的互動與談話，稱讚他是十分有紀律的人。
羅致政也提及，隨著時代演進，社群媒體上的認知作戰、錯假資訊，以及個人隱私數據的公開化，都已經是新的作戰模式，而且天天都在上演，提醒民眾多加留意，平時要養成媒體識讀的能力，以免因錯假訊息，而有認知偏誤或是焦慮的情況。
針對社會質疑國民黨立委吳斯懷進入外交國防委員會，羅致政表示「國民黨顯然不在意」社會的疑慮，他感到遺憾。羅認為，外交國防委員會有較高機會接觸到國安機敏文件，包含國防預算，以及相關軍事部署等資訊，自己身為外交國防委員會的召委，會盡力確保機敏資訊受到嚴格保護，不會被「社會懷疑的人」（指吳斯懷）帶來負面的影響。
身兼民進黨國際部主任的羅致政，也推薦上映中的香港紀錄片「時代革命」，並表示民主自由得來不易，回顧人類政治歷史，爭取民主總是轟轟烈烈，失去自由卻可能不知不覺。
羅致政表示「時代革命」僅在台灣上映，這是身為台灣人的驕傲，有責任去堅守民主價值。
節目的最後，羅致政感念日本在疫情艱困的時候，提供台灣疫苗和各種國際支援，期待疫情趨緩後，可以去一趟日本，回報日本對台灣的支持。