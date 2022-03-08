跟老婆約定38婦女節打HPV 呂家愷：可與伴侶一同施打
適逢三八婦女節，爭取國民黨新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）提名的呂家愷，今（8）日前往土城醫院掛號婦產科，向簡誌緯醫師諮詢、施打子宮頸癌疫苗，並在臉書發文分享；呂家愷呼籲所有男性，可與自己的伴侶一同施打，預防疾病，保護彼此。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-08 12:54:30
呂家愷在臉書貼文提及，自己過去在英國求學的期間，誤食不新鮮的海鮮高燒住院一星期，就醫的過程中，國外醫師有建議可以施打HPV疫苗，了解後才知道原來英國早在2008年，就開始推動校園接種，鼓勵不論男女都可以施打；然而台，目前公費補助的接種對象，只有針對國中一年級的女性，尚無法普及，希望未來可以在議會為市民爭取更多公費的資格。
呂家愷指出，子宮頸癌疫苗就是人類乳突病毒（Human Papilloma Virus，HPV）疫苗，男性感染人類乳突病毒的機率是女性四倍，男性施打子宮頸癌疫苗，也能有效防止各種癌症；目前市面普遍施打九價子宮頸癌疫苗，可預防九種HPV類型的感染，不單預防子宮頸癌、陰道癌、外陰癌外，甚至是菜花等都能有效防範，男性的陰莖癌，與感染人類乳突病毒有關的口咽癌、肛門癌也有效果。
呂家愷強調，人民的健康無疑是政府首要的任務，照顧大家的身體、讓所有人遠離病痛，正是安居樂業這個願景必須完成、最重要的目標之一，未來希望能爭取擴大公費HPV疫苗施打資格，除了國一的女生外，也能讓男生能接種，進一步推動其他年齡層逐步的普及；而這些與人民健康息息相關的議題，他會持續努力，希望未來在新北市議會能為大家爭取！