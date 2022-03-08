蒲亭要活捉！澤倫斯基「不怕任何人」 拍影片自曝所在地
▲烏克蘭總統澤倫斯基貼出影片，稱自己人在基輔的辦公室。（圖／翻攝自臉書）
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▲烏克蘭總統澤倫斯基貼出影片，稱自己人在基輔的辦公室。（圖／翻攝自臉書）
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-08 12:52:48
俄羅斯與烏克蘭持續交戰，雖然已經進行了第三次輪談判，但仍然無重大進展。自從俄烏開戰之後，頻頻傳出烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）落跑逃往其他國家的說法，但澤倫斯基隨後也拍影片闢謠。不過隨著戰事持續，不僅西方國家擔心澤倫斯基的人身安全，更傳出俄羅斯已經知道澤倫斯基的藏身處，打算「活捉」。對此，澤倫斯基豪不畏懼，今（8）日在臉書貼出影片，稱人在基輔辦公室，並喊話「沒在躲，我不害怕任何人」。
根據澤倫斯基分享的影片，他先是將鏡頭轉向窗外，拍下了看似基輔的夜景，對街的建築物則是總統辦公室對街的歷史性建築戈羅德茨基府（Gorodetsky House）。接著澤倫斯基走進了辦公室，邊走邊對著鏡頭講話，坐下之後才切換解析度較高的攝影機畫面，改由幕僚拍攝。
澤倫斯基在影片中表示，他留在基輔的班科瓦街（BankovaStreet），「我不躲也不藏，更不怕任何，這也是保衛國家贏得這場戰爭所需要的。」班科瓦街為烏克蘭總統辦公室所在街道。
日前曾有媒體報導指出，澤倫斯基在開戰一週以來，就面臨了3次暗殺行動。先前也以色列媒體報導，傳出俄羅斯當局早已知道澤倫斯基的所在之處，之所以沒有下手暗殺，是因為蒲亭無意置澤倫斯基於死地，而是希望能夠活捉。
不過在俄羅斯投入越來越多軍力在對烏作戰，而烏克蘭被攻陷的地區以及城市也越來越多，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日接受訪問時曾提到，針對澤倫斯基可能遇害等可能性，烏克蘭政府已研擬「政權延續計畫」，也有英媒指出，英國陸軍特種部隊（British Special Air Service）及美國海豹部隊（United States Navy SEALs）也正在為了澤倫斯基的營救行動進行準備。