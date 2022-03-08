「新女力」在新北！她們在三八婦女節曝人生故事

《四方報》報導，今天是三月八日婦女節，內政部移民署統計至110年底新北市新住民婦女達9萬7,988人，約佔全國新住民婦女19%、居全國之冠，這些新住民女性或者求學、或者婚戀至新北落腳展開第二人生，在照顧家庭、努力工作外，也用自己的力量服務社會，展現美麗的「新女力」人生。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-08 13:03:41
來自越南、住在新北市福隆的阮氏草，在瑞芳、雙溪、貢寮和汐止等地區的偏遠學校擔任越南語支援教師，平日以一台小摩托車代步，在濱海公路上趕往各校教學，充滿教學熱忱。假日時間，她還會在福隆景點賣咖啡，若有新住民語文共備社群研習排課，就休息不做生意，到學校去進行培訓，提高自己的專業知能與教學技巧。
從菲律賓遠嫁新北市的伊範姬，身為單親媽媽，肩負一家六口的重擔。為了適應在地生活，她到野柳國小開設的中文班學習注音符號，並跟著當時一年級的女兒學國語，透過勤學讓自己具備溝通、就業的能力。而現在，她除了在海鮮餐廳工作賺錢養家外，每天清晨與下午4點，她還穿著圍裙趕到野柳國小校門口擔任導護志工，引導學生上放學。
教育局長張明文表示，新北市新住民女性有許多生命故事，展現她們堅韌的生命力，亦展現其社會參與力。不只在家庭、工作上貢獻自我，也積極學習成長、甚至發揮力量服務社會，將新北視為自己第二個家。新北市推動2030新住民十年願景，致力提供新住民及其子女與移工擁有「樂學、樂業、樂活」的好生活。