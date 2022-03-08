湧言會「公雞帶小雞」 阮昭雄與北市議員參選人共提政見
民進黨台北市議員阮昭雄今（8）日上午與同為湧言會的北市議員參選人林延鳳、趙怡翔、顏若芳、康家瑋等人，一同召開「友善城市，親水台北」記者會，共同宣傳相關政策。湧言會的參選人們也提到，希望藉由率先提出北市相關政策的方式，在黨內初選中爭取民眾支持，也展現與其他派系參選人不一樣的地方。
記者丁上程／台北報導
2022-03-08 13:20:16
針對台北市相關市政議題，四名候選人共同提出了「友善城市，親水台北」相關政策，並且分為「河岸友善、生活友善、交通友善、國際友善、文化友善」等五大項目，並強調「四位候選人提出的共同政見，希望能一同進入議會合作實現。」
阮昭雄表示，四位參選人都相當認真，並且一同提出了五大政見目標，「這些政見不是只有在選舉公報上，而是有機會能夠真正來落實。」阮昭雄表示，這段時間四位參選人們徵詢了非常多的專家學者，以及過去曾參選過市長的候選人，「我想會讓民眾了解他們會是最適合的候選人，也希望在初選期間獲得認同。」
而面對黨內初選競爭，大安文山區的參選人趙怡翔表示，台北市民的選民結構正在改變，面對多名黨內競爭，有很多新人參政，都是非常正面且健康的事情，希望大家能有良性競爭。
至於年底議員選戰，士林北投區即將減少一席，參選人林延鳳表示，自己是新人參選一定會緊張，但有達成的話成就感一定會相當大。林延鳳說，不會停下相關競選的腳步，也提前在其他參選人之前提出相關政見，希望能讓選民看到他們的用心。
中山大同區參選人顏若芳則表示，自己是「中古新人」，過去曾經擔任過一屆的市議員，相較之下對市政也比較嫻熟了解。不過顏若芳也表示，這三年間變為平民百姓，可以觀察到在地很多市政問題，也希望能夠有機會能夠在議會落實。