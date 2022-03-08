高雄6立委合體助攻　陳慶鴻矢言搶下第3選區關鍵第3席

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許智傑表示，陳慶鴻是「正在地」的議員參選人，對整個大岡山瞭若指掌，談起每件替地方爭取的建設都如數家珍，甚至連在地人才知道的美食小吃都一清二楚，大岡山就等於是陳慶鴻的第二個故鄉，當議員一定可以馬上接軌為民服務，沒有適應期。
李昆澤指出，他所認識的陳慶鴻可說是最資深的議員參選人，在地方默默服務了超過十年。雖然新人參選知名度較低，但大岡山選區遼闊，整整橫跨岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安六個行政區，像他這麼熟悉並不容易。懇請大家給新人陳慶鴻一個機會，讓他為高雄市民服務。
賴瑞隆說，大家都最常看到陳慶鴻有多資深，但其實他內心依舊是十年前義無反顧跟著邱志偉東奔西跑的那個年輕人。有人說選議員要選年輕的，年輕不只是年齡或外貌，更是一種心態和肯付出的衝勁。請大家「挺少年」，讓陳慶鴻繼續為鄉親們服務。
劉世芳也認為，陳慶鴻一直以來都非常「骨力」，一台摩托車騎遍大岡山。支持不只是口頭表態，更會化為實際行動。六位支持的立法委員將會陪同陳慶鴻走入大岡山，在各地一起站路口和車隊掃街，一棒傳一棒，大家齊力把陳慶鴻送進議會，力拼大岡山關鍵的三席。
邱志偉更是疼惜的回憶著表示，2012年他首次參選高市大岡山選區立委，獲得50.2%得票率驚險過關，10年來連任3屆立委，得票率高達65.57%，成長近16%，服務處主任陳慶鴻功不可沒，舉凡高雄捷運岡山路竹延伸線、國一岡山第二交流道和橋頭科學園區等地方大小建設，陳慶鴻無役不與，認為陳慶鴻是最瞭解、也最有能力解決大岡山地區問題的市議員參選人。
邱志偉也認為，在地的問題陳慶鴻最了解，協調會、會勘主持無數，也能獨當一面解決問題，只要選民有問題，陳慶鴻就騎著摩托車穿梭在大街小巷，想辦法解決問題，請大家力挺陳慶鴻初選過關，才能為民進黨贏回大岡山選區的最關鍵的第三席議員。