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38婦女節為烏克蘭祈福　民眾黨女立委籲政府促性別平權

▲民眾黨召開「38女神節 民眾黨送愛到烏克蘭」記者會，呼籲政府促進促性別平權。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.08）
▲民眾黨召開「38女神節 民眾黨送愛到烏克蘭」記者會，呼籲政府促進促性別平權。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.08）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-08 13:56:47｜2022-03-08 13:57:18

俄羅斯在上月出兵烏克蘭，台灣民眾黨3位女性立法委員與4位女性市議員參選人今（8）日「38婦女節」召開記者會，聲援戰火下的烏克蘭女性，更祈禱戰爭能夠早日結束，更呼籲政府加速女性平權。

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民眾黨立委賴香伶、蔡壁如及高虹安今日上午偕同北市第三選區議員參選人楊寶楨、新北市第一選區議員參選人陳靜儀、基隆市第二選區議員參選人紀珈、基隆市第三選區議員參選人李依芩等一同召開「38女神節 民眾黨送愛到烏克蘭」記者會。

蔡壁如表示，近期烏克蘭戰爭引發國際關注，烏克蘭女兵也勇於保家衛國，烏克蘭從2014年便大規模招募女性投入戰事，目前約有3萬多名女兵在軍中服役，佔總體軍人的10%，不只女兵奮戰衛國，而家庭婦女也並沒閒著，擔負著照顧一家老幼責任，甚至有孕婦在防空洞裡迎接小生命，失學小孩也由媽媽照顧。

蔡壁如說，烏克蘭國花是向日葵，象徵和平，此時成為反戰、團結、希望的象徵，在38婦女節對烏克蘭婦女送上最誠摯的祝福。

賴香伶表示，烽火連天下，受到傷害最大的是婦女、孩童、老弱，烏克蘭戰爭令她心裡沈重，盼戰事儘早結束。而1979年聯合國大會通過「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），台灣也自2012年開始施行，但相信直到今天仍有很多要努力的地方，今年男女薪資同酬的「同酬日」是台灣近5年來首次又倒退回到58天差距，值得大家省思。

高虹安也指出，立院上會期通過性別工作平等法，法條修正保障胎兒健康、配偶共同負擔生養相關責任、早期發現胎兒疾病後續治療等，也提案修正加值型及非加值型營業稅法，特別是在月經平權上推動生理用品免稅，實質從制度面、法條上推動性別平權。

高虹安說，北市府也為了消滅月經貧窮，每月補助北市國中生購買生理用品，生育也是女性在生活、工作上很重要的事，為鼓勵養育孩童，民眾黨團也多次召開記者會，呼籲政府重視教保師資培育、提升一線人員、提供公托數量品質等。

▲北市第三選區議員候選人楊寶楨表示，孕婦在職場中經常被不公平對待，若只提高補貼，是治標不治本，希望政府儘速完善政策。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.08）
▲民眾黨北市第三選區議員候選人楊寶楨表示，孕婦在職場中經常被不公平對待，若只提高補貼，是治標不治本，希望政府儘速完善政策。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.08）
▲民眾黨基隆市第三選區議員候選人李依芩建議夫妻應開門見山討論家務分配，才能相互分擔。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.08）
▲民眾黨基隆市第三選區議員候選人李依芩建議夫妻應開門見山討論家務分配，才能相互分擔。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.08）

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