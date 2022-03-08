38婦女節為烏克蘭祈福　民眾黨女立委籲政府促性別平權

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蔡壁如表示，近期烏克蘭戰爭引發國際關注，烏克蘭女兵也勇於保家衛國，烏克蘭從2014年便大規模招募女性投入戰事，目前約有3萬多名女兵在軍中服役，佔總體軍人的10%，不只女兵奮戰衛國，而家庭婦女也並沒閒著，擔負著照顧一家老幼責任，甚至有孕婦在防空洞裡迎接小生命，失學小孩也由媽媽照顧。
蔡壁如說，烏克蘭國花是向日葵，象徵和平，此時成為反戰、團結、希望的象徵，在38婦女節對烏克蘭婦女送上最誠摯的祝福。
賴香伶表示，烽火連天下，受到傷害最大的是婦女、孩童、老弱，烏克蘭戰爭令她心裡沈重，盼戰事儘早結束。而1979年聯合國大會通過「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），台灣也自2012年開始施行，但相信直到今天仍有很多要努力的地方，今年男女薪資同酬的「同酬日」是台灣近5年來首次又倒退回到58天差距，值得大家省思。
高虹安也指出，立院上會期通過性別工作平等法，法條修正保障胎兒健康、配偶共同負擔生養相關責任、早期發現胎兒疾病後續治療等，也提案修正加值型及非加值型營業稅法，特別是在月經平權上推動生理用品免稅，實質從制度面、法條上推動性別平權。
高虹安說，北市府也為了消滅月經貧窮，每月補助北市國中生購買生理用品，生育也是女性在生活、工作上很重要的事，為鼓勵養育孩童，民眾黨團也多次召開記者會，呼籲政府重視教保師資培育、提升一線人員、提供公托數量品質等。