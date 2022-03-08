大岡山初選激戰開打 　六立委挺參選人陳慶鴻

民進黨預計4月6日起進行六都市議員初選電話民調順序抽籤，被視為本次高雄市議員初選激戰區的大岡山區備受矚目，「邁向過半大聯盟」成員之一市議員參選人陳慶鴻今（8）日特別邀請五位民進黨籍立法委員邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑以及賴瑞隆委員前來站台，加上未到場的邱議瑩委員一齊背書推薦，希望可以拿下大岡山區關鍵第三席。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-08 13:28:59
大岡山地區是綠營老將新秀激戰選區，新秀除了有菊系，在地立委邱志偉的幕僚「邁向過半大聯盟」陳慶鴻，湧言會也來勢洶洶，趙天麟子弟兵「高雄正能量」林志誠也早早布局選戰，二人都積極拓展票源與組織實力，背後都有立委的操盤與力挺，就是要搶下年底議員席席次，但首先要面對的即是即將到場的黨內初選
立委邱志偉表示，一位稱職的民意代表需要有發現問題及解決問題的能力，陳慶鴻在他服務處工作10年，大岡山大大小小的建設都參與其中，在地的問題他最了解，協調會、會勘主持無數，也能獨當一面解決問題，相較於空降大岡山，只有請選民支持「年輕的」空泛口號候選人，大家當然要力挺陳慶鴻初選過關，才能為民進黨贏回大岡山選區的最關鍵的第三席議員。
陳慶鴻最後表示，可以受到六位委員的讚聲，讓他很感動也很振奮，更要感謝老闆邱志偉委員十年來的信任與栽培。他有資深幕僚經過歷練後的沈穩，也有新人第一次參選的拼勁，這次六位委員一起來相挺就是最佳證明，自己一定不負所託，盡力為大岡山的鄉親服務。