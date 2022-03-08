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279萬劑高端將過期　國民黨團：銷毀恐浪費24.5億納稅錢

▲國民黨團表示，279萬劑高端疫苗將於在8月至11月間到期，若全數銷毀，等同浪費24.5億元納稅錢，並要求衛福部長陳時中說明相關爭議。（資料照／記者許若茵攝，2021.12.2）
▲國民黨團表示，279萬劑高端疫苗將於在8月至11月間到期，若全數銷毀，等同浪費24.5億元納稅錢，並要求衛福部長陳時中說明相關爭議。（資料照／記者許若茵攝，2021.12.2）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-08 13:34:57｜2022-03-08 13:35:43

國民黨團今（8）日表示，指揮中心去年5月採購500萬劑高端疫苗，至今279萬將於在8月至11月間到期，若全數銷毀，等同浪費24.5億元納稅錢。

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國民黨團指出，衛福部長陳時中月初在立法院表示，首批高端將在3月20日過期，6、7月後高端疫苗將全數過期，但後續公開資料中，衛福部又將高端疫苗效期更改成11月。對此，要求審計部進行相關查核，衛福部長及相關人員是否必須負起浪費24.5億元的財務責任？國民黨團同時要求檢調依法行政，查辦高端是否涉及內線交易？

黨團總召曾銘宗表示，衛福部長陳時中必須說明，高端疫苗的效期到底是6月、7月還是11月？政府在去年5月28日購買高端疫苗，相關授權EUA是在7月28日通過，等於是EUA還未通過之前，政府就已經購買高端疫苗，根本不符合法定程序，外界迄今仍高度質疑，其中到底有沒有弊端？

其次，曾銘宗說，在279萬劑即將到期的高端疫苗必須銷毀，浪費的金額高達24.5億元，《審計法》第58條規定，「各機關經管現金、票據、證券、財物或其他資產，如有遺失、毀損，或因其他意外事故而致損失者，應檢同有關證件，報審計機關審核」。

另外，根據《審計法》第72條「經審計機關查明未盡善良管理人應有之注意時，該機關長官及主管人員應負損害賠償之責。」曾銘宗表示，換句話說，購買高端疫苗賠掉的24.5億元，陳時中部長和相關人員有沒有盡善良管理人應有之注意？有沒有財務責任？國民黨團會要求審計部進行相關查核。曾銘宗進一步指出，高端股價暴起暴落，有無涉及內線交易？

曾銘宗質疑，上會期在財委會質詢時，金管會已經證實前後移送5次疑似內線交易資料給檢調，為何檢調至今沒有任何動作、沒有進行查辦？國民黨團呼籲檢調依法行政，給社會一個交代。

書記長萬美玲則指出，國人都支持政府研發國產疫苗，國會也給予充足的預算進行研發，但是因為過度的揠苗助長，在研發過程當中倉促成軍、黑箱作業，因此造成國人對高端疫苗信心不足、信任不夠，導致國際對高端疫苗無法承認。萬美玲指出，根據衛福部所提供的高端疫苗批號和效期統計顯示，原本相同批號即將到期的疫苗，時間又擅自延後，原本今年6、7月效期到期的高端疫苗，又改成到今年11月到期。

萬美玲質疑，陳時中在議事殿堂上告訴國人是6、7月到期，衛福部公布的資料卻是11月，高端疫苗效期更改的做法，根本就是鬼鬼祟祟的行為，難道疫苗效期可能隨意更改？如果經過專業評估之後，可以更改效期，「為什麼陳時中部長無法掌握高端疫苗效期可以更改的可能性？這難道不是拿人民的健康在開玩笑、做實驗嗎？」

萬美玲表示，在所有國人所施打的疫苗仿單上，包括AZ、BNT、默德納等，資訊揭露相當清楚，包括保存期限在內，唯獨高端資訊揭露不清不楚，保存期限一改再改，陳時中部長難道想要便宜行事，想怎麼改，就怎麼改？難道現在陳時中部長腦海中，只想到評估要去哪個縣市選首長？哪個縣市的民調對他最有利嗎？陳時中部長的態度，相信國人是無法接受的。

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