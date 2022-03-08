贏下基輔蒲亭也完了！英國防學者：錯誤決策導致政權終結
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir putin）原計攻烏戰事將於4天內結束，然而俄軍入侵以來面對烏克蘭的頑強抵抗，導致戰事膠著士氣低落，蒲亭不得不改變策略採取城市巷戰。英國國安分析師表示，如今就算蒲亭真的拿下烏克蘭首都基輔，恐怕也挽回不了其政權終結的下場。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-08 13:57:43
俄羅斯原以為可以一舉拿下烏克蘭，沒想到遭遇烏克蘭政府軍、民眾的頑強抵抗，戰事進度不如預期。英國智庫皇家三軍聯合研究院的前總監、國安分析師克拉克（Michael Clarke）認為，蒲亭下達進軍烏克蘭的指令「極度愚蠢」，也代表這是蒲亭在位時最後的「巔峰時刻」，這名俄羅斯總統將迎來自己緊握手中的總統政權倒台。
國安分析師克拉克表示，蒲亭小看了入侵烏克蘭在軍事、經濟與民心上得付出的代價，他在接受《BBC》訪問時提到，「每一天烏克蘭政府的持續運行、持續對抗蒲亭，都是宣告著基輔當局的政治勝利，也同樣象徵著俄方的失敗」。他認為就算俄羅斯在未來佔領了基輔，也僅僅會是表面上的統治，如今烏克蘭人對俄國的厭惡，是徹徹底底地斷絕了蒲亭想要「完整收復」烏克蘭，實現俄羅斯聯盟大統一的野望。
他形容俄軍的出兵是個「戰略性失誤」，如今卻演變成俄羅斯的政治危機，「這場戰爭是蒲亭從政的巔峰時期，從此以後蒲亭注定『完了』」，先前他對俄羅斯陸軍在開戰初期的差勁表現感到訝異，並形容就像舊紅軍一般有著不夠精良的訓練與領導，後勤補給更是糟糕，明顯低估敵人。
克拉克認為，蒲亭對烏克蘭的執迷來自於能藉此當作重整冷戰後國際秩序的槓桿，因此才想派兵佔領一個根本不想被人入侵的國家，然而這個決定愚蠢至極，「總有一天，或許還要一陣子，或許就在眼下，蒲亭將會為他的糟糕決策付出代價」。