大S再婚具俊曄！「我提議結婚」　這兩星座若相愛擋不住

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■大S／天秤座
天秤座習慣站在神壇上，努力維持自己端莊又優雅的形象，因為他們真的不是美就是帥。但金星守護、條件得天獨厚的天秤，卻非常渴望愛情。投入愛情是天秤認識自己、認識世界的方式。從一開始的察言觀色，讓大家覺得好相處，到後來一躍成為深諳人性的社交高手，天秤就是這樣邊愛著、邊成長。
一般人跟天秤相處，基本上不會有負擔。在高情商的光環下，天秤也容易被誤會是在情場上隨心所欲、可以玩轉感情的高手。事實上，正因為天秤本身就有趣好玩、了解人性，反而讓天秤很難對一個人動心。因為人情世故看得太透徹，天秤的內心更容易產生悲觀負面的想法。
在天秤心裡的愛情，應該要像蝴蝶遇到春風，一切都要契合的那麼美好。但哪有那麼容易遇到對的人？感情中的懷疑、背叛，在天秤看來是再人性不過的常態。所以除非是這個人很特別，不然天秤會維持自己的獨立，不會輕易淪陷。獨立又怕欠人情的天秤，要真心愛上一個人變得不容易，除非天秤累了，這時候渴望愛情的天秤，就會很想要找一個可以停靠的港灣。
■具俊曄／處女座
處女座一開始談戀愛還蠻浪漫的，因為他們平常是一個頗無聊的人，習慣理性分析、理性討論，日常生活就是理性的節奏。只有談戀愛才能讓他覺得「人生很美好」。表面上，處女座注重各種條件，要的都是實際互動，比如說互道晚安、去哪裡要報備。事實上，處女座之所以這麼實際的要求，是因為處女座需要有確定的感覺，這也是為什麼處女座很喜歡照顧別人的原因：他希望你也一樣可以照顧他。
處女座最擅長的不只是焦慮和碎碎念，而且比誰都急躁。處女座心中每天會有很多疑問，每個疑問都想要快速得到精準的答案，要求這麼高又龜毛，還要盡善盡美，都是處女座心裡的祕密。一旦找到心儀的對象，就會很想把握，畢竟符合處女座龜毛要求的人少之又少。
處女座是變動星座，一旦遇到一條行不通的感情路，但是這個人又很喜歡，為了能夠繼續愛下去，處女座最後還是會選擇等待。白瑜補充，天秤女過於樂觀，想太好的結果就會有挫折感。處女男則是一個無法讓自己女人受傷的男人，因此天秤女一旦被處女男呵護，就能感覺到幸福。