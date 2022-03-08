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疫苗接種站一鍵查詢！疾管署「COVID-19防治一網通」上線

▲指揮中心今（8）日表示，疾管署「COVID-19防治一網通」上線，可供民眾查詢就近接種。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（8）日表示，疾管署「COVID-19防治一網通」上線，可供民眾查詢就近接種。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-08 14:21:06｜2022-03-08 14:24:37

中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，為便利民眾查詢COVID-19疫苗接種院所，指揮中心每週彙整各地方政府衛生局提供之接種地點資訊，更新於疾管署全球資訊網的「COVID-19防治一網通」疫苗地圖，以利民眾能選擇住家或工作地附近之接種地點，就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。

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指揮中心說明，為方便民眾依個人接種需求查詢，「COVID-19防治一網通」已將「查詢追加劑」及「查詢第1、2劑」的疫苗地圖分開呈現，民眾進入地圖頁面後，可依個人喜好的廠牌及接種地點，查詢「當日」接種院所的開診情形及諮詢電話，該院所如有預約網站亦可直接連結預約。

指揮中心提醒，部分縣市有設置隨到隨打服務之接種站，相關資訊亦每週更新於疾管署全球資訊網「COVID-19疫苗接種院所」項下的相關頁面，有需求的民眾亦可參考運用。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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