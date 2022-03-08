S媽「被女兒瞞婚」氣還沒消 具俊曄又揪大S返韓度日
藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲3個月後，今（8）日無預警宣布與酷龍前成員具俊曄結婚，20多年前的舊情復燃，震撼台、韓娛樂圈。不過偶像劇情節羨煞眾人之餘，卻傳出S媽和小S前一天晚上才得知消息，S媽的反應是當場氣炸，如今具俊曄又回應韓媒，這幾天會飛來台灣陪大S，甚至要帶她返韓過夫妻生活，S媽是否會同意，讓外界相當關注。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-08 14:46:43｜2022-03-08 15:59:49
大S經紀人向《NOWnews今日新聞》透露她與具俊曄已在韓國登記，不過大S本人沒有在場，是以寄出資料的方式完成「隔空結婚」，2人之後也會在台灣度蜜月。在緣分的加持下，20年多年後能再次團聚，對具俊曄和大S來說實在難能可貴，根據韓媒報導，具俊曄透露目前正準備飛來台灣，與大S的家人、小孩見面，表示當時是礙於疫情，台灣不允許非親屬入境，而自己又渴求與大S共度餘生，所以才不斷向對方求婚，2人才能相見。
大S梅開二度一事，家人們的心情在也受到關注，有消息傳出大S對此戀情始終保密到家，就連S媽、小S都是前一天才知道，雖然小S祝福姊姊，但S媽當下卻是把女兒罵了一頓，但無論如何還是心肝寶貝，希望女兒能夠幸福，不過現在具俊曄又開口要將大S帶回韓國生活，若S媽知情，一時之間可能也難以接受，對此，《NOWnews今日新聞》致電詢問S媽，至截稿前仍未獲得回覆。
根據《蘋果新聞網》報導，S媽對於女婿具俊曄並沒有太多點評，雖然大S早有閃婚前科，不過認為大S幸福快樂就好，至於具俊曄要帶大S返韓一事，S媽則認為女兒不會這麼瘋狂，畢竟還是有小還要顧。