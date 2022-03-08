邵雨薇性感放閃！看穿「寶寶」吳慷仁 坐等《華燈》真兇
▲邵雨薇以性感深V的女神維納斯造型現身，強調自己大尺度也不需要報備男友吳慷仁。和觀眾一樣坐等《華燈初上》第三季，她透露：「寶寶就是他內心一部分的自己」。（圖／記者蕭涵云攝）
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▲邵雨薇以性感深V的女神維納斯造型現身，強調自己大尺度也不需要報備男友吳慷仁。和觀眾一樣坐等《華燈初上》第三季，她透露：「寶寶就是他內心一部分的自己」。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-08 15:38:12
邵雨薇主演《火星上的維納斯》（Venus on Mars），結合科幻、愛情並挑戰喜劇元素，大尺度親密戲讓朋友開玩笑說「都不知道怎麼探班」。今（8）日邵雨薇出席超人氣國民內衣品牌PEACH JOHN春季發表會，以性感深V的造型再扮女神維納斯，霸氣直呼「他很大方」即使大尺度也不需要報備男友吳慷仁。和觀眾一樣坐等《華燈初上》第三季的邵雨薇，透露看穿吳慷仁，「覺得寶寶就是他內心一部分的自己」，分享兩人私下相處的情形，「不知道他有沒有給別人看，但我有在他身上看到潛在的寶寶，可愛的一面、開心的模樣」，默默放閃。
以Vénus為名創立個人數位雜誌，在Instagram分享不少華麗寫真的邵雨薇，又接演《火星上的維納斯》，自信誇口「看來我跟美是很有關連的」，直說自己與古羅馬神話裡的愛神、美神相當有緣分。認為「有自信的話就會散發光芒」，體悟出信心的養成秘訣後，透露「近年積極健身，當曲線越來越好就會有自信」。 ▲邵雨薇積極健身展現自信美胸曲線。（圖／記者蕭涵云攝）
大尺度以性感深V造型出席活動，坦言不管戲劇拍攝或代言活動，即使大尺度也不需要報備男友，「他很大方」她篤定地表示，而且也不會特別將一身打扮拍照傳給吳慷仁，「基本上我傳什麼給他，他都會說好看」，霸氣放閃。
邵雨薇向來願意嘗試各種風格，即使拍攝作品與代言常見大尺度，她仍自覺「現在還是很保守」，表明「穿出來覺得漂亮、舒適的話，就不會不自在」，五官甜美的她，坦承私底下的穿搭有別於今天，是比較偏「個性」。譬如外衣如果太貼身，內衣就不方便選擇蕾絲款式，「我比較不會思考約會穿搭」，一切以舒適為前提。 ▲邵雨薇現場透露看穿吳慷仁，「覺得寶寶就是他內心一部分的自己」，覺得男友可愛、開心的一面就是寶寶，默默放閃。（圖／記者蕭涵云攝）
她分享自己親自試穿體驗時，對於PEACH JOHN胸圍設計到65cm很有感，「我骨架比較瘦小，買很多品牌都會太鬆垮」，可以穿上合身的內衣，安全感和舒適度都提升。春季新款採用減壓肩帶與雙軟鋼圈設計，肩膀舒適也不易駝背，還能「提高胸線」，稱讚品牌相當理解女生的喜好。
和觀眾一樣坐等《華燈初上》第三季的邵雨薇，現場透露看穿吳慷仁，「覺得寶寶就是他內心一部分的自己」，分享兩人私下相處的情形，「不知道他有沒有給別人看，但我有在他身上看到潛在的寶寶，可愛的一面、開心的模樣」，默默放閃。 ▲PEACH JOHN春季推出全新「女神光芒」系列。（圖／記者蕭涵云攝）
她傳授男性贈送內衣給女友的撇步，建議「最好是在陪女生試穿的時候，留意女生的評價與喜好，之後再投其所好去購買，比較容易命中」，不然很有可能拆開後還要去換貨，相當符合她強調自己選內衣重視實穿的個性。
PEACH JOHN春季推出全新「女神光芒」系列，以一體成型的罩杯設計搭配雙層軟鋼圈，減壓設計讓肩帶處也不會令肩背有負擔。背後採透氣的薄紗設計，適合春夏氣溫。小罩杯擁有飽滿襯墊、大罩杯則是薄杯設計，搭配丁字與平口兩款蕾絲內褲，是很懂女性的貼心設計。除了最受台灣市場歡迎的甜美粉色，還有藍、紫、象牙白與黑色可選。 ▲邵雨薇透露私下自己內衣款式最喜歡黑色。（圖／記者蕭涵云攝） ▲PEACH JOHN春季「女神光芒」系列，罩杯一體成型搭配雙層軟鋼圈設計。（圖／記者蕭涵云攝）