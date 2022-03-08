宜蘭家庭群聚再延燒！非同住2家人 居隔期滿採檢陰轉陽
中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，國內新增8例本土個案、45例境外移入個案，無死亡個案，發言人莊人祥指出，由美國境外移入（案20089）所引發的宜蘭家庭群聚，再增2人確診，案20089的媽媽（案21035）跟哥哥（案21036），均在居隔離期滿前採檢陽性，這起俊目前累積5人染疫。
編輯中心／綜合報導
2022-03-08 14:43:47｜2022-03-08 14:49:31
莊人祥表示，這起宜蘭家庭群聚，指標個案為案20089在2/10自美國入境，採7+7檢疫方案，他在2/18返回宜蘭家中進行一人一室隔離，但幫忙送餐的姊姊在2/23出現喉嚨症狀採檢確診，並傳給1名職場同事。
莊人祥說，非同住的母親與哥哥在隔離期滿前採檢陰轉陽，分列案號21035、21036，2人Ct值為13.2、18.8，相關個案將監測到3/11期滿，目前該起群聚累積5人染疫。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也表示，這是春節專案首起居家檢疫後半段出現家戶傳染事件，不排除是因氣流相通遭到感染，因疫調顯示姊姊僅把餐點送到門口，並無開門或交談等情形。（編輯：林莞茜）
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