具俊曄見老婆大S「緊張到顫抖」 招了當年不認愛原因
大S（徐熙媛）揮別前夫汪小菲，45歲的她，今（8日）透露和20年前舊愛、52歲南韓雙人組合「酷龍」前成員具俊曄再婚，震撼兩岸演藝圈。具俊曄表示，明天就會飛台灣見大S，兩人相隔20年才又見面，而且還是夫妻身分，具俊曄直說：「太緊張了！」
娛樂中心／綜合報導
2022-03-08 15:09:08｜2022-03-08 15:47:06
據韓媒《Star1》報導，具俊曄接受電話訪問時，聲音聽得出來微微顫抖，情緒似乎非常激動，「我要和我人生中第一次也是最後一次的愛情（熙媛）結婚」，並透露明天飛台灣見老婆，「等了20年我要再次見到她了」，言談中難掩緊張心情。
因為防疫規定，具俊曄表示，這趟來台會先隔離10天，期間會和大S持續以視訊聯絡，「雖然我們在同一片天空，但還是滿有壓力的」，原因是要跟熙媛的家人會面、打招呼，具俊曄也說「要跟熙媛的孩子變親近」。具俊曄預計待2個月，之後會帶大S回南韓生活。
另外，具俊曄也趁機說明，為何1998年要否認跟大S交往，他說因為當時的偶像不被允許談戀愛，且當年「酷龍」非常紅，公司強烈反對公開戀情，「是我先提出分手，我們是協議分手的」。至於年過半百不結婚的理由，具俊曄說：「沒有遇過比她更好的人了，在我內心深處，留下了與熙媛的美好記憶。」（編輯：楊穎軒）