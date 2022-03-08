不輸韓流魅力！「顏值最高銀幕情侶」主演泰劇曝

《四方報》報導，受到泰國粉絲支持的 Puttichai Kasetsin（Push）和Davika Hoorne（Mai）主演的電視劇《你是我的心跳》於近期首播，引起網友們熱烈討論。由於外型亮眼，被網友們譽為「顏值最高銀幕情侶」。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-08 15:09:31
據悉，該劇翻拍自2017年譚松韻、姜潮主演的中國劇《狐狸的夏天》，是典型的霸道總裁與女設計師歡喜冤家變真愛的故事。早在兩年前宣布泰版主演後，就已令觀眾倍感期待。 男主角Push今年35歲，外貌俊朗，身高185cm，非常具有辨識度，2019年的大熱泰劇《吹落的樹葉》也是由他主演，演技備受認可，在泰國及中國都擁有很高人氣。
而女主角Davika Hoorne以藝名Mai紅遍泰國，由於是比利時和泰國混血兒，擁有175cm的大長腿和精緻的五官，本來身材就偏纖細的她，沒有因為瘦就懈怠，非常認真鍛鍊腹肌。她在Instagram的粉絲超過1239萬，本業是演員的她在泰國擁有相當高的人氣，除了外型亮麗，實力同樣兼具，早在21歲就拿到第一個最佳女主角獎，在時尚圈同樣是品牌與媒體的寵兒。
《你是我的心跳》劇情內容是由Push飾演一位「人肉測謊儀」CEO，有人對他說謊，心跳就會加速，跟Mai之間將會有笑彈百出的情節，值得一看。