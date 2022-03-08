盼用公益演出回饋社會 新住民旗袍關懷協會成立第三年
《四方報》報導，在婦女節前陣子，台南市鳳之韻新住民旗袍關懷協會在6日舉辦第二屆第二次會員大會暨新春春酒，與會嘉賓如市長黃偉哲、社會局長陳榮枝及移民署台南第一服務站主任林志鴻等人出席，黃偉哲為鳳之韻新住民旗袍關懷協會切下三歲的生日蛋糕，祝福協會長長久久。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-08 18:01:00
鳳之韻新住民旗袍關懷協會成立至今三年，一直以公益性表演為出發，並以協會的力量，讓在台的大陸籍新住民更有凝聚力，也幫助在台的大陸籍姐妹生活家庭更順利圓滿。鳳之韻新住民旗袍關懷協會理事長葉貞芬表示，姐妹都來自五湖四海，大家抱著鳳之韻的創會精神，每次活動都能圓滿成功，也凝聚了大家的情感和共識。鳳之韻新住民旗袍關懷協會六日舉辦第二屆第二次會員大會暨新春春酒，在總幹事馬晶帶領下，旗袍走秀和表演贏得滿堂喝采，許多會員親友都讚嘆不已，紛紛加入會員，要一起加入公益行善的美麗隊伍。
鳳之韻新住民旗袍關懷協會榮譽理事長韋三元指出，過去一年來在葉貞芬理事長帶領下，團隊創造了很多佳績，進行很多場公益演出，希望未來大家能夠不忘初衷堅持公益活動，將協會打造成一個更溫暖更有質感的新住民關懷團隊。