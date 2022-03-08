台灣女性生育力拉警報 名醫：搶求生育力就是搶救國力

歡慶婦女節之際，台中茂盛醫院一項女性生育力檢測統計顯示，一般人眼中「還年輕」的30歲以下女性，有逾6%生育力嚴重拉警報，35歲以下婦女也超過15%屬難孕族群，顛覆年輕女性生育力一定沒問題的認知。





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這項統計，是茂盛醫院針對去年到院接受卵子庫存量（AMH）檢測的婦女進行的數據分析。人工生殖專家李茂盛教授表示，台灣女性生育力拉警報，這對嚴重少子化又逢虎年的台灣來說，是嚴重國安危機，呼籲為搶救女性生育力與國力，政府應比照人工生殖補助，對經濟弱勢、30歲以下女性有條件補助凍卵。





茂盛醫院執行長李俊逸說，卵子庫存量除了年齡問題外，生活中塑化劑等環境賀蒙爾蒙汙染，影響卵巢功能，應避免接觸。一般30歲婦女庫存量(AMH)在2到5，但部分婦女已降到0.1、0.2，建議年輕人要及早檢測，若AMH低於2，且尚未有結婚打算，建議先凍卵，最佳凍卵年紀是30至34歲之間，不過，茂盛醫院發現，未婚凍卵人數是過去的2倍，且有年輕化趨勢，這是好現像，因為凍卵趁早，卵子品質較好。





茂盛醫院建議，為人父母者可帶成年女兒接受AMH檢測以提早預測生育力，這會是最棒的成年禮。若發現卵子庫存量過低，可考慮凍卵以確保未來生機；若是已婚婦女卵子庫存量過低，可申請「擴大試管補助方案」，藉由先進試管技術即早懷孕生子，化解生育危機。





李茂盛說，茂盛醫院去年共計4632名婦人來院檢查AMH，結果發現30歲以下有6.49%其AMH小於1.2，為卵巢早衰、卵子庫存量太低，很可能會提早停經；至於AMH小於2，屬生育力欠佳的難孕族群，約占13.27%。





李茂盛指出，35歲以下者AMH小於1.2的婦女有9.58%，屬卵巢早衰、卵子庫存量太低者，40歲時會沒有好卵可用；19.32%的婦女AMH小於2者，屬生育力不佳；AMH大於2者正常者占80.68%。至於38歲以下婦女，AMH小於1.2者，卵子庫存量過低則屬不孕族群，占比為13.35%；AMH小於2者，屬卵子庫存量偏低，也高達24.67%。



