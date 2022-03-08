中捷通車週年 13支iPhone13等你來抽

台中捷運綠線通車即將屆滿1週年，中捷公司舉辦感恩回饋系列活動，當全線累積運量達到600萬、700萬、800萬及900萬等滿百萬人次時，各抽出3支iPhone 13，高鐵台中站單站運量破100萬人次加碼再送1支。中捷公司表示，全線運量預計於3月11日達到600萬人次，11日前下載「台中捷運」APP，在「捷粉專區」登錄電子票證，且搭乘捷運，即享有抽獎資格。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運綠線於去年4月25日正式通車，中捷公司為感謝旅客1年來的支持，特別在週年慶前推出抽獎活動，共有5次抽獎機會，總計將送出13支iPhone 13，分別為全線累積運量達到600萬、700萬、800萬及900萬人次時，各送出3支iPhone 13，高鐵台中站單站運量破100萬人次加碼再送1支。

中捷公司表示，旅客只要下載「台中捷運」APP，在「捷粉專區」登錄電子票證，且持該電子票證搭乘捷運（不限次數），即享有抽獎資格。由於全線累積運量預計在3月11日達到600萬人次，11日之前完成上述3個步驟，就能參加首次抽獎；高鐵台中站單站運量則預計3月下旬突破100萬人次，因此越早取得抽獎資格，抽獎機會越多。