台南＋4！最新確診足跡曝 全在鹽水區、同搭醫院接駁車
中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增8例本土個案，其中有6例為遊覽車旅遊團相關個案，而有4例在台南，是案20974搭接駁車到醫院復健時，同車上被驗出4人也確診。而台南市政府也公布了最新的確診者足跡，都在鹽水區，台南市長黃偉哲呼籲有相關重疊足跡的民眾，做好個人健康監測，有症狀就儘速篩檢。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 15:34:03
台南市長黃偉哲表示，新增的4名個案Ct值分別為10.24、31.5、12.77、14.06，各匡列39位、2位、5位、11位相關接觸者，為杜絕疫情擴散，即日起至3月10日，台南市民可持身分證至37區衛生所領取居家快篩，黃偉哲更呼籲新營跟鹽水區市民可以主動到篩檢站篩檢，不要輕忽疫情。
台南市政府公布的最新確診足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。