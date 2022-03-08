自製30鏈砲彈傳難產 國防部：依計畫執行作戰測評中
國防部透過技術轉移自行研製30鏈砲彈藥，將用於CM34 30鏈砲 八輪雲豹甲車上，但媒體報導，軍備局自製30鏈砲訓練彈難產。對此，國防部今（8）日表示，30鏈砲的訓練彈、高爆彈第二階段自製案，已於去年12月通過研發測評，各項功性能均符合原廠標準，目前依計畫執行作戰測評中。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-08 16:10:17｜2022-03-08 16:10:54
網路媒體「菱傳媒」報導，國防部軍備局生產製造中心所屬的205廠，原先規劃要在2020年底完成自製CM34 30公厘八輪雲豹甲車所使用的「30公厘MK239訓練曳光彈」，並宣稱即將量產，但軍備局不僅未完成戰術測評，連首枚訓練曳光彈「原型彈」都未完成。
針對媒體報導「軍備局自製30鏈砲彈難產」，國防部今（8）日澄清表示，軍備局生製中心30鏈砲彈第一階段包件技轉組裝，已於民國110年（2021年）3月通過原廠GD公司認證，並於6月通過作戰測評，可直接向原廠採購包件量產，彈藥供應無虞。
國防部指出，30鏈砲彈訓練彈及高爆彈第二階段自製，已於110年12月通過研發測評，各項功性能均符合原廠標準，目前依計畫執行作戰測評。
CM34雲豹甲車使用的MK44鏈砲有效射程為2000公尺，可選用穿甲彈、高爆彈及訓練彈，若採用穿甲彈，初速每秒高達1400公尺，可貫穿5公分厚均質的鋼板。2019年5月漢光35號演習中，30公厘雲豹甲車首度亮相，展現反登陸射擊能力。