影／台灣正妹在泰國吃高級料理 她曝4小時吃20道佳餚
《四方報》報導，Jenny是一名正在泰國曼谷唸書的台灣留學生，閒暇時間會以文章或影片紀錄生活，並且用泰語和中文向大家推廣泰國的在地美食和風景，讓台灣人和泰國人都能透過她的紀實，挖掘有特色的旅遊景點。這次她前往泰國高級餐廳POTONG，花4小時體驗20道菜的滋味。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-08 15:31:27｜2022-03-08 15:34:41
第一道菜有種韓式風味口感，且有魚子醬，她覺得相當開胃。20道菜中有各式各樣的美食和特色，都能在影片完整版中看到。POTONG是目前曼谷中國城內被喻為最難訂到的餐廳，現由第五代接手。該餐廳原本是大藥坊，後來改建為中泰餐廳，餐點主要理念是「時間」驅動的轉變，因此每一道料理有延續並且有故事性的一道接著一道上菜。每一道菜色都需要一段時間的烹飪過程，各種配料和調味料等等幾乎完全由主廚Pam和他的團隊製作。
Jenny指出，他們強調了五個主要元素：鹽中的鹹，泡菜中的酸，各種香料的混合與香氣和辛辣味。 當五個元素和五感結合在一起時，美好的回憶就形成了。 Jenny更表示每個人桌上都會有一張不同的明信片，明信片背面的內容是廚師Pam親筆寫給她的祖先的話和這間餐廳的一些小故事。
如果前往泰國，有興趣訂這間餐廳，Jenny說平日價格大約是一人至少4,500泰銖（約等同於新台幣3,880元）， 共有 20 道美味的料理。而 Jenny特別選在情人節當天享用，限定菜單是一人6,500泰銖（約等同於新台幣5600元）。在泰國唸書的台灣人 Jenny 是一名熱愛紀錄生活的Youtuber，更多旅遊資訊和生活紀錄都可以前往 Jenny的臉書粉絲專頁查閱！
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