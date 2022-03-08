「桃園購物節」登錄金額破116億元　明9日重新啟動抽獎

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鄭文燦表示，2021桃園購物節自110年11月5日起，民眾在桃園市單筆消費滿500元的發票，可至活動官網登錄取得抽獎資格，登錄金額單筆滿500元即可得到1組抽獎號碼（單筆1,000元，可得2組抽獎序號，以此類推，單張發票最高上限可得600組抽獎號碼），在桃園購物節特約店家消費者則可獲得2倍序號加乘機會，截至昨（7）日，發票登錄筆數已達333萬筆，登錄金額更突破新台幣116億元。
鄭文燦說，桃園購物節將於明（9）日起重新啟動抽獎，只要在桃園市110年10月22日至111年3月31日期間消費的發票，都可到2021桃園購物節活動網站登錄抽獎，登錄期限至111年4月7日止。目前抽獎獎項包括青埔好宅、小檜溪好宅各1間，還有6輛汽車、20多輛電動機車及200多項好禮尚未抽出外，市府更加碼5,000元生活禮券、金牌好棧四季住宿券及日韓機票等超過百萬的獎品。
經發局長郭裕信表示，金牌好棧四季住宿券是由觀旅局與33家旅宿業者共同推出的贈品套票，以「城市輕旅行」、「山林秘境遊悠遊」、「文青懷舊時光旅行」及「吃遍桃園美食之旅」為主題，呈現桃園多元觀光特色，每組套票內含4張不同住宿券，總價值超過萬元。每張住宿券還有旅遊資訊QR Code，讓民眾能便於使用、一券掌握好吃好玩好住。活動詳情請上桃園購物節官網（網址：https://2021lovetyn.tw/index.php）查詢。