大S再婚具俊曄！藍正龍「8字」獻祝福 起底17年前被分手
女藝人大S（徐熙媛）今（8）日突拋喜訊，宣布與舊愛韓星具俊曄結婚。閃婚消息一出，震撼外界，許多粉絲、藝人也紛紛給予祝福。不僅如此，大S前男友男星藍正龍，也透過經紀人大方獻上祝福。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 15:55:30｜2022-03-08 15:58:14
大S今日震撼拋出喜訊，與20年前舊愛韓星具俊曄結婚，表示「我們想要延續這份珍貴的愛情」；具俊曄也在個人IG上發布聲明，透露聽到大S離婚消息後，便撥打20多年前的電話號碼，竟意外聯繫到對方，「已錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」。
再婚消息傳出，不僅受到許多粉絲祝福，許多大咖明星、藝人也紛紛發聲，據《ETtoday星光雲》報導，前男友藍正龍也透過經紀人發聲給予祝福，表示「充滿了祝福！太棒了！」
事實上，大S曾在出演2001年偶像劇《流星花園》時，就看中當時客串配角的藍正龍，甚至喊話要倒追男方，但雙方交往4年後仍以分手告終，女方還曾於2005年單方面於節目上宣布分手。不過，藍正龍2014年與周幼婷結婚，育有一對兒女，大S今日也宣布再婚消息，如今雙方都找到各自的歸屬。（編輯：陳雅雲）