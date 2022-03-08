宮廟旅遊團傳染鏈再擴大　台南+4高雄+2

高雄市今日新增兩例本土確診案例、台南市新增四例確診個案，再度與宮廟旅遊團相關，高雄兩名確診分別為先前案20862的職場接觸客戶及同住家人，台南四人皆是案20974，四姊夫的復健接駁車同車接觸者。
記者鄭婷襄／台南、高雄報導
2022-03-08 15:48:06
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，日前確診的20862從事美容美髮業，在3月2日服務時傳染給今日確診的案21037，21037返家後再傳染給家人21056，兩人匡列後在3月8日雙雙陰轉陽確診，至今宮廟旅遊團傳染鏈已在高雄造成七人感染；高雄市長陳其邁指出，案20913與新北設計師相關的確診個案20248接觸後確診，再傳染給遊覽車宮廟旅遊團，造成高雄與台南多人確診，直到案21037傳染給21056已經進入第四波傳染，因為是在隔離期間陰轉陽，所以無社區風險。
台南市長黃偉哲則指出，旅遊團傳染鏈從屏東、高雄到台南，一路玩到北部，回來之後到昨天為止，在台南已經有11明確診者，今日台南有4名確診案例，分別是案21031、21032、21033跟21034，因為他們曾跟20974共同搭乘醫院的接駁車去做復健，同個接駁車上有8位乘客、1位駕駛，接駁車傳染鏈已經出現了一傳四共有五個確診者，所以在密閉空間或密閉車輛真的是要很小心。