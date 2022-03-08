感動大S閃電再婚 邵雨薇吃定儀式感與吳慷仁「不婚頭」
大S閃電再婚20年前舊愛「酷龍」具俊曄，震驚各界，今（8）日性感出席PEACH JOHN內衣活動的邵雨薇，透露對大S與具俊曄因手機號碼沒刪的重逢關鍵，表示「蠻感動的」，直說「誰會把電話號碼存在1、20年？」被問到是否因此會與穩定交往的男友吳慷仁動了結婚念頭？她卻霸氣秒回「我們不會因為別人的事情打亂自己的節奏」，坦言今年兩人行程滿檔，還是會以拍戲為主，透露長相甜美的她其實相當有個性的一面。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-08 16:06:00
今日性感出席內衣活動的邵雨薇，霸氣表示吳慷仁很大方，不管自己尺度再大，都不需要跟男友報備。正好碰上大S閃電再婚20年前舊愛「酷龍」具俊曄的消息，尤其大S與具俊曄兩人因手機號碼沒刪的重逢關鍵，令她忍不住透露「蠻感動的」，直說「誰會把電話號碼存在1、20年」？
大家相當關心向來與男友展現絕佳默契與恩愛日常的她，是否因此會與穩定交往的男友吳慷仁動了結婚念頭？她理智秒回「我們不會因為別人的事情打亂自己的節奏」，透露今年兩人都行程滿檔，還是會以拍戲為主。
雖然與吳慷仁穩定交往，但邵雨薇坦言不太過情人節等節日，不太會特別為了那一天想什麼儀式，「習慣有空的時候把日子過成情人節」，默默放閃。幽默表示自己的儀式感會放在中秋節、端午節，「要吃什麼的儀式感一定會做到」。
雖然直說沒有特別想過怎麼營造節日的氣氛，邵雨薇透露自己會在逛街的時候，特別留意另一半可以使用的東西，買來後也會直接拿給對方，不會刻意等到特殊日子才送，果然穩交情侶每天都是情人節。