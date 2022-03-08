COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

感動大S閃電再婚　邵雨薇吃定儀式感與吳慷仁「不婚頭」

▲邵雨薇聽聞大S閃婚表示「蠻感動的」，但也透露不婚頭吳慷仁的原因。（圖／記者蕭涵云攝）
▲邵雨薇聽聞大S閃婚表示「蠻感動的」，但也透露不婚頭吳慷仁的原因。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-08 16:06:00

大S閃電再婚20年前舊愛「酷龍」具俊曄，震驚各界，今（8）日性感出席PEACH JOHN內衣活動的邵雨薇，透露對大S與具俊曄因手機號碼沒刪的重逢關鍵，表示「蠻感動的」，直說「誰會把電話號碼存在1、20年？」被問到是否因此會與穩定交往的男友吳慷仁動了結婚念頭？她卻霸氣秒回「我們不會因為別人的事情打亂自己的節奏」，坦言今年兩人行程滿檔，還是會以拍戲為主，透露長相甜美的她其實相當有個性的一面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日性感出席內衣活動的邵雨薇，霸氣表示吳慷仁很大方，不管自己尺度再大，都不需要跟男友報備。正好碰上大S閃電再婚20年前舊愛「酷龍」具俊曄的消息，尤其大S與具俊曄兩人因手機號碼沒刪的重逢關鍵，令她忍不住透露「蠻感動的」，直說「誰會把電話號碼存在1、20年」？

大家相當關心向來與男友展現絕佳默契與恩愛日常的她，是否因此會與穩定交往的男友吳慷仁動了結婚念頭？她理智秒回「我們不會因為別人的事情打亂自己的節奏」，透露今年兩人都行程滿檔，還是會以拍戲為主。

▲邵雨薇霸氣表示「我們不會因為別人的事情打亂自己的節奏」，坦言與吳慷仁今年的拍戲行程都滿檔，不會因大S喜訊而婚頭。（圖／記者蕭涵云攝）
▲邵雨薇霸氣表示「我們不會因為別人的事情打亂自己的節奏」，坦言與吳慷仁今年的拍戲行程都滿檔，不會因大S喜訊而婚頭。（圖／記者蕭涵云攝）
雖然與吳慷仁穩定交往，但邵雨薇坦言不太過情人節等節日，不太會特別為了那一天想什麼儀式，「習慣有空的時候把日子過成情人節」，默默放閃。幽默表示自己的儀式感會放在中秋節、端午節，「要吃什麼的儀式感一定會做到」。

雖然直說沒有特別想過怎麼營造節日的氣氛，邵雨薇透露自己會在逛街的時候，特別留意另一半可以使用的東西，買來後也會直接拿給對方，不會刻意等到特殊日子才送，果然穩交情侶每天都是情人節。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀