中市原8區15日停水23時 影響10萬戶

自來水公司為修復民國66年埋設的1350m/m預力鋼筋混凝土管PSCP接頭，進行「台中市北屯區北屯路(三光北一街)(進化北路)(健行路)∮1350公釐送水幹管檢修作業」，預計自3月15日上午9時至3月16日上午8時停水，共計23小時，停水區域包含台中市原8區部分區域，約計7萬9749戶；水壓降低區域包含北屯區、西屯區及南屯區，約計1萬1948戶。
記者柳榮俊/台中報導
2022-03-08 16:00:15
經發局說，這次停水範圍有中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、西屯區及南屯區（文心路、五權路以東，鐵路以西道，文心路以南，五權西路、復興路以北）；水壓降低範圍為北屯區、南屯區、西屯區（大連路、中清西二街、弘孝路以南，惠中路及惠文路以東，文心路以北，文心路以西(沿著停水範圍的北側及西側部分區域)等一帶）。
經發局表示，自來水公司第四區管理處規劃設置30處臨時取水站，並通知停水區域的里長、地方民意代表、大用水戶及綜合醫院等，停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，
經發局提醒，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，故管線末端或巷弄區域將延後2小時恢復供水，呼籲市民儘早儲水備用，停水期間，市府已與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，以確保工程如期完工，將民眾不便降至最低。