旗津券方案出爐　搭渡輪送100元、旗津居民免費領300元

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觀光局長周玲妏表示，從3月25日開始， 旗津週週有活動，活動一直規畫到8月底，另將舉行旗津美食啤酒節及旗津黑沙玩藝節，針對旅遊團人數滿30人以上到旗津旅遊，可補助3千元。
此外，市府也將把台灣燈會品，移置到旗津，並加強沙灘夜間步道的燈光、8月前完成星光隧道照明系統等，讓旗津增加更多觀光亮點。
廖泰翔表示，首先是「船好等你」，只要搭渡輪前往旗津，就能獲得100元旗津券，希望民眾透過實質消費來振興觀光；住宿部分也有「津好住」，入住旗津旅宿業，每晚每房加碼送旗津券200元，另外配合觀光局合作旅行社，搭乘遊覽車到旗津就送旗津券100元。
廖泰翔指出，旗津券發放時間是3月11日至4月5日，使用期間是3月11日至8月31日，每日限量，發完為止，適用於旗津區百間合作店家，也歡迎旗津店家加入振興行列。
另外，高市府也不忘配合防疫的旗津人，讓防疫工作得以高效率執行，並把疫情風險降到最低，因此，設籍於旗津居民的市民可領旗津券300元(50元*6張)。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。