西方做得還不夠！英相強生投書外媒 要為烏克蘭做6件事
俄烏戰爭進入第13天，經過了三次談判後，雙方並沒有令人信服的突破性進展。在領頭制裁俄國的國家當中，以美國、英國為主。美國總統拜登祭出總額21％的制裁項目，英國首相強森則投書外媒，列出西方國家必須為烏克蘭制定的6點計畫，其中包含須對蒲亭政權加大經濟制裁、確保烏克蘭政府能有自我防衛能力等等。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-08 17:05:00
自從俄烏開戰後，英國首相強生（Boris Johnson）先後制裁了包含蒲亭在內，10餘名俄羅斯富豪與蒲亭政府下的重要官員如外交部長等，以及4名白俄羅斯軍方官員，俄羅斯外交部也不甘示弱稱「英國政府顯然選擇與俄羅斯公開對抗」，莫斯科別無選擇只好祭出相應的嚴厲制裁。
只是才剛擺脫疫情下「派對門」陰影的強生，還打算趁勝追擊，日前更是投書《紐約時報》呼籲西方國家必須共同為烏克蘭制定「6點計畫」。首先是動員國際人道主義聯盟，強生已於昨（7）日於倫敦會見加拿大、荷蘭等國領袖，討論如何建立一個人道聯盟，協助波蘭、斯洛伐克等接受難民的第一線國家。
接著，強生認為西方國家必須對蒲亭政權施加更大的經濟壓力，將所有的俄羅斯銀行從SWIFT中驅逐出去，並藉此清查俄國在倫敦非法洗錢的管道與所有不法資金；同時對烏克蘭提供更多防禦設備，並斷絕俄羅斯模仿2008年入侵喬治亞、2014年佔領克里米亞的先例，必須讓克里姆林宮明白侵略他國領土的代價。
外交方面，強生也呼籲各國該對俄烏兩國和緩或緊張局勢都該持有開放態度，只要烏克蘭人民能夠充分參與決定，那麼其他國家就不能像雅爾達會議一般，越過烏克蘭人民做決定；也必須加強歐洲-大西洋的區域安全，這不僅是加強北約東翼，而是包含譴責參與或縱容俄羅斯行為的國家，例如白俄羅斯、支持可能面臨俄羅斯侵略的非北約歐洲國家，如摩爾多瓦、喬治亞和西巴爾幹等國。