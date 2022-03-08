振興旗津券來了！搭渡輪、住宿、旅行團就送

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觀光局長周玲妏表示，從3月25日起旗津周周有活動，活動內容涵蓋全年齡層，包括極限運動障礙、女子沙灘排球、水上嘉年華、年輕朋友喜歡的街舞、親子障礙賽，以及沙灘賽事的場域都在建置當中，像是旗津黑沙玩藝節、美食啤酒嘉年華等活動會一直持續到8月底，市府也推出旅行社支援旗津方案，歡迎旅行社組團到旗津遊玩，人數每台車30人以上，補助該團3,000元，團員每人也可拿到100元的旗津券。
經濟發展局局長廖泰祥也表示，民眾只要搭乘渡輪前往旗津，就可獲得100元旗津券，歡迎大家使用大眾運輸到旗津；針對旗津旅宿業，每房每晚加碼提供200元旗津券，滿30人的旅行團遊覽車也可以獲得每人100元的旗津券，發放日期為3月11日到4月5日，可使用到8月底，只要貼有貼紙的合作店家都可以使用；而為了感謝旗津區民配合防疫，設籍於旗津的居民每人也可獲得300元的旗津券（50元6張）。
旗津地方居民在第一時間獲知振興方案時，即於旗后商圈放鞭炮慶祝，盼為旗津觀光產業找回人潮與錢潮，市議員簡煥宗表示，在衛福部長陳時中率領防疫指揮中心成員，以及監察院陳菊院長陸續到訪旗津，並向國人信心喊話後，商圈確實有部分人潮慢慢回流，今市政府接續宣布相關振興方案，肯定是對旗津的觀光產業再添助力，也期待旗津商圈在今日放鞭炮後，開啟人潮與錢潮回流的好兆頭。