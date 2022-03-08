李燕拒前任求復合「換過電話號碼」　佩服大S 106天再婚

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翁家明在《一家團圓》飾演王宇婕及吳婉君的爸爸，是名符其實的女兒傻瓜，常為收拾女兒爛攤子而弄得焦頭爛額，他笑說私下女兒雖然已經18歲，但到現在還要叫她起床、回家東西也不會放好，都要他收拾。
女兒交了男友，但至今翁家明卻不敢跟女兒男友碰面，原因是他不知該怎麼稱呼對方，自己都會覺得很尷尬，他說可能也是一種抗拒心，他也笑稱自己對女兒可能比較放縱，所以女兒還算貼心，兩人分享事情都很暢通，什麼事都會和他說，太太俞小凡管教孩子就比他嚴一點。
江宏恩被公認是劇中最「性」福的一位，因為他在劇中角色有老婆林筳諭（勇兔）外，還坐擁小三夏語心，他笑說他拍親熱戲前都會和夏語心道歉，這時夏語心開玩笑說：「他道歉完就盡全力演出。」江宏恩自嘲對手戲的兩位女神身材都超好，所以他每次拍床戲都不能吃。
林筳諭（勇兔）這次在劇中角色吃重，除是江宏恩的妻子外，另一角色還深陷千面女郎的身分疑雲中，她笑說當張瓊姿媳婦不容易，在劇中都被她打巴掌，每一掌都來真的，最難忘是劇情有場她從郵輪上跳下來，當時必須吊鋼絲，這是她第一次嘗試，骨盆、胯下邊緣非常疼痛。
陳淑芳想起自己以前年輕時拍戲完全沒有替身，從3樓往下跳，地面只墊著厚紙箱，更神勇的是她在60多歲還親自拍跳水戲，不願找替身。她瀟灑地說她先請工作人員先準備好高粱酒和檳榔，可以一上岸就可以暖身，這時陳冠霖就佩服地說：「這麼神勇，可以去支援烏克蘭了。」
《一家團圓》由陳淑芳、游安順、林嘉俐、李燕、陳冠霖、江宏恩、翁家明、王宇婕、吳婉君、張琴、張鳳書、張瓊姿、林筳諭（勇兔）、陳志強、林則希、龍語申、黃瑄、張郁婕、夏宇禾、林義芳、陳慕義、夏語心、璟宣、楊皓崴、林文鈞、李祐誠、李緻、王嫚萱、廖玉婷主演，將於明晚播出。