303停電！王美花鞠躬道歉 談賠償遭批「梁靜茹給勇氣」
本月3日全台大停電，引發民怨。國民黨立委洪孟楷今（8）日質詢時質疑，去年513大停電經濟部長王美花率團隊90度鞠躬道歉，但此次誠意不足。對此，王美花說，她當天就向全國民眾表達最深歉意，並直接於議場內90度鞠躬致歉；至於是否有第二波賠償機制？王稱，一切照現有規章，洪孟楷酸，「意思是不會有賠償大家不用想了，部長你到底哪裡來的勇氣讓你在國會這樣講，梁靜茹給你的？」。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-08 17:29:36
洪孟楷今日下午在立法院議場質詢直指，去年513停電與今年303停電最能相比，而513停電後成立的「穩定供電專案小組」最後一次開會是何時？王美花說，「有列出相關要改善的事項」。
洪孟楷質疑，從網站上都查不到「穩定供電專案小組的成員 、內容、會議紀錄」，難道今年都沒有開會？王美花說，有做要求需要改善的事項。洪則回批，「303事件跳電可以說是去年513翻版，沒有落實當然會一再發生」。
洪孟楷再質疑王美花，去年513停電時稱不在乎去留，今年又自請處分，到底有沒有提出離職？王美花表示，「有提出願意負政治責任」。洪追問「有提出辭意，院長慰留？」，王美花僅說，蘇貞昌盼望她與台電把事情做好。
蘇貞昌對此補充說明，這不是「慰」、「留」，而是「責」王美花做這件事。
洪孟楷再問王美花，303大停電後除了電價打折，是否還有額外第二波的補助賠償。王美花僅說，依照現有規章。洪則表示， 「你意思是不會有賠償大家不用想了，部長你到底哪裡來的勇氣讓你在國會這樣講，梁靜茹給你的？」。