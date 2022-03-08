洪慈庸請辭立院顧問 江怡臻：女性在社會上真的不容易
立法院顧問、前立委洪慈庸為替角逐新北市議員的丈夫卓冠廷輔選，同時避免公職的身分引發行政不中立，今（8）日宣布已向立法院長游錫堃請辭；對此，國民黨新北市議員江怡臻說，可以理解她的選擇，由衷希望每位女性都能大方發展自己，受到尊重。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-08 17:43:26｜2022-03-08 17:54:28
江怡臻表示，洪慈庸在記者會上提及請辭的理由，包括年底輔選老公卓冠廷角逐新北市的議員，及照顧女兒小鹿；並認為女性角色在社會上真的不容易，自己是兩個孩子的母親，可以理解她的選擇，由衷希望每位女性都能大方發展自己，受到尊重。
至於她自己是否有壓力？江怡臻回應，選舉公平競爭，自己的壓力來自於每天檢視自己做得夠不夠好，有沒有做到選民的期待，不是來自於競爭者，只要是對社會、對國家正向發展，她都樂於一起努力。
洪慈庸受訪時指出，她的階段性工作已完成，未來將以家庭與輔選為重，「還沒規劃兩年後的事，現階段以眼前工作為重」；此外，她擔任立法院長游錫堃幕僚的期間，做了很多專案性的工作，包括開放國會論壇，波海三國的10名議員訪台，請辭跟派系、正國會沒有關係。