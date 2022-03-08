台電稱松湖變電所害東區門戶計畫限電？北市府：打烏賊戰
台北市長柯文哲7日接受網路媒體專訪時，表示因為缺電的緣故，導致北市東區門戶計畫中的台北生技大樓被限電。台電今（8）日回應，港湖地區供電瓶頸並非缺電，而是因為電送不進去，1998年規劃松湖超高壓變電所，但至今未通過許可。對此北市府發言人陳智菡再度反擊，表示松湖變電所為「北東電網」的供電系統，並非生技大樓範圍的「北西電網」，質疑台電「硬扯又打烏賊戰」。
記者丁上程／台北報導
2022-03-08 17:42:52｜2022-03-08 17:45:53
台電指出，港湖地區目前供電來自於區域外的汐止變電所，由於近年港湖地區工商業蓬勃發展，加上東區門戶計畫的成功吸引人潮，汐止變電所供電負載已經飽和緊繃，且已無法再擴充容量，因此沒有辦法再多增加供電。
為滿足台北市內湖、南港等地區的用電成長需求，台電規劃於內湖區堤頂大道及環東大道兩條高架道路，與基隆河堤防間的獨立三角地區，興建松湖超高壓變電所，107年更決定改採變電所全地下化設計，地上層規劃多目標公共設施。
對此北市府發言人陳智菡表示：東區門戶供電問題，應由台電「北西電網」負責，台電數年前已有規畫要在此處興建「南港玉成變電所」以加強供電，但數年來卻遲遲未積極向地方說明溝通，導致南港玉成變電所興建期程一再延宕，影響供電，成為阻礙地方開發的絆腳石。
陳智菡強調，台電不思解決，還硬扯另一個供電系統「北東電網」的內湖松湖變電所來打烏賊戰，台電會出這種新聞稿，難道又是人為疏失？身為國營事業卻連誠實都做不到，一再利用專業知識製造假象愚弄人民，如何讓人相信改革決心？