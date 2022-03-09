啦啦隊女神五星級飯店驚魂記 女室友小腿出現詭異抓痕
由Selina主演的鬼片《頭七》將於4月1日全台上映， 網路上也掀起「頭七鬼故事接力」，新北國王專屬啦啦隊隊長廷廷日前也在臉書分享以前撞鬼的經驗，她多年前曾和和觀光局到印尼參加旅展，沒想到卻在下榻的五星級飯店遇到靈異事件，讓廷廷當場嚇得花容失色。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-03-09 07:30:00
廷廷描述：「到了飯店，據說是當地五星級，而且是專門接待達官貴人的飯店，我們四個女生倆倆一間房，我跟Y在一間，前面幾天都沒什麼事；突然有一天Y在洗澡的時候發現小腿後側出現很多細小抓痕而且兩隻小腿的抓痕還是對稱的！我們心裡都覺得怪怪的但都沒說出來，後來Y就把護身符放在身上睡覺，結果，當天晚上，換我有事了，依我以前的經驗只要突然冒冷汗就是大事不妙，果不其然我一直冒冷汗，但我其實也不敢張開眼睛！後來我就聽到浴室有東西掉落的聲音，聽起來像是飯店盥洗用品的紙盒掉落聲音！」
廷廷因為驚嚇過後睡不著，隨後鼓起勇氣到廁所查看，果然看到紙盒掉在地上，「廁所我們都是關燈關抽風所以也不存在被風吹掉的疑慮！我跟Y說了這件事，但也因為就剩一個晚上我們也懶得換房間。」沒想到最後一個晚上時，廷廷再度突然冒冷汗，隨後聽到廁所的門很大聲發出噪音，讓她和一起住的女生嚇到奪門而出，「好加在我們實質上沒有發生什麼事情，但這麼可怕的事情真的別再遇到了。」