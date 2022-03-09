Selina《頭七》床底撞鬼　「明知不對勁還是要轉頭去看」

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吳以涵回憶Selina載著她一起去送外賣，她獨自在暗巷中吃藥，未料一抬頭驚見鬼影就飄在眼前，她直呼太驚恐，「那場真的很恐怖，平白無故被嚇！」開玩笑說：「以後都不敢吃藥，或是吃藥時絕不抬頭亂看。」
吳以涵在片中和Selina首次回到老家，她自顧自的在老宅裡亂逛，原本覺得新奇，卻不停隱約覺得有人跟著她。這場探索老宅的畫面其實是以「一鏡到底」的手法完成，但老宅走道極為狹窄，吳以涵又必須和攝影機擠在一起，還得確保畫面呈現靜謐漂亮的感覺，因此她一共拍了31次、花3小時才完成，對她來說也是一種「另類恐怖感」。
預告上線後，Selina迅速在臉書轉發並揪粉絲進戲院：「4月1日有空嗎？陪我一起看！」許多粉絲表示看完超怕，直呼：「Selina怎麼有勇氣拍這種片？」為了支持偶像，紛紛自告奮勇當護衛隊，準備好和Selina一起在影廳嚇破膽，還有不少馬來西亞、香港和新加坡的粉絲敲碗希望有機會看到《頭七》；吳以涵同時公開影片，影迷同樣感到害怕，但全都表示為了看到吳以涵精湛演技，必定進電影院捧場。
恐怖鬼片《頭七》由任家萱Selina、陳以文、納豆、吳以涵主演，陳家逵、高宇蓁、鄧志鴻、赫容、舒偉傑特別演出，皮諾丘電影事業有限公司出品暨製作、馬棋朵數位影像公司、台灣大哥大 myVideo、杰瑞音樂出品、導演沈丹桂執導、資深製作人葉直育監製，4月1日全台上映。（編輯：楊穎軒）