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Selina《頭七》床底撞鬼　「明知不對勁還是要轉頭去看」

▲電影《頭七》床底撞鬼的戲，Selina是真心感到害怕。（圖／皮諾丘電影）
▲電影《頭七》床底撞鬼的戲，Selina是真心感到害怕。（圖／皮諾丘電影）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-09 00:00:00

皮諾丘電影繼大賣鬼片《女鬼橋》後推出2022年恐怖鬼片《頭七》，揭開台灣人最避諱談論的傳統喪葬文化，由任家萱Selina首次擔任電影女主角，《頭七》於7日晚間7點7分釋出正式預告，預告中揭露Selina和吳以涵飾演的母女將遇到更多驚悚未知的棘手現象，兩人再次透過《頭七》正式預告看到這些畫面，紛紛想起拍攝時毛骨悚然的過程，Selina回想在床底撞鬼：「妳明知道有什麼不對勁，但還是要轉頭去看。」吳以涵印象最深刻的則是在老宅裡「迷走31次」的經歷。

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▲Selina（右）帶著吳以涵回到老家，參加家人的頭七儀式。（圖／皮諾丘電影）
▲Selina（右）帶著吳以涵回到老家，參加家人的頭七儀式。（圖／皮諾丘電影）
對Selina來說，最害怕的是在床底下撞鬼的戲份，她表示因為空間很小，雖然知道後面有人扮鬼，但是因為距離過近，加上扮相恐怖，「那種恐懼感是非常非常真實的。」她在拍攝時被要求慢慢地轉頭，而且明知不對勁，還是要轉頭面對，她形容：「當下每一秒鐘好像都被切成細小片段，那種緩慢的感覺，會一直累積恐懼感。」

吳以涵回憶Selina載著她一起去送外賣，她獨自在暗巷中吃藥，未料一抬頭驚見鬼影就飄在眼前，她直呼太驚恐，「那場真的很恐怖，平白無故被嚇！」開玩笑說：「以後都不敢吃藥，或是吃藥時絕不抬頭亂看。」

吳以涵在片中和Selina首次回到老家，她自顧自的在老宅裡亂逛，原本覺得新奇，卻不停隱約覺得有人跟著她。這場探索老宅的畫面其實是以「一鏡到底」的手法完成，但老宅走道極為狹窄，吳以涵又必須和攝影機擠在一起，還得確保畫面呈現靜謐漂亮的感覺，因此她一共拍了31次、花3小時才完成，對她來說也是一種「另類恐怖感」。

▲吳以涵在老宅走31趟，才完成這場戲一鏡到底的大工程。（圖／皮諾丘電影）
▲吳以涵在老宅走31趟，才完成這場戲一鏡到底的大工程。（圖／皮諾丘電影）
預告上線後，Selina迅速在臉書轉發並揪粉絲進戲院：「4月1日有空嗎？陪我一起看！」許多粉絲表示看完超怕，直呼：「Selina怎麼有勇氣拍這種片？」為了支持偶像，紛紛自告奮勇當護衛隊，準備好和Selina一起在影廳嚇破膽，還有不少馬來西亞、香港和新加坡的粉絲敲碗希望有機會看到《頭七》；吳以涵同時公開影片，影迷同樣感到害怕，但全都表示為了看到吳以涵精湛演技，必定進電影院捧場。

恐怖鬼片《頭七》由任家萱Selina、陳以文、納豆、吳以涵主演，陳家逵、高宇蓁、鄧志鴻、赫容、舒偉傑特別演出，皮諾丘電影事業有限公司出品暨製作、馬棋朵數位影像公司、台灣大哥大 myVideo、杰瑞音樂出品、導演沈丹桂執導、資深製作人葉直育監製，4月1日全台上映。（編輯：楊穎軒）


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