房市／青埔A18成首購換屋族最愛 3大優勢帶動人口紅利
青埔高鐵特區匯集了600億重大建設，為近年來桃園備受矚目的新興重劃區之一，而最新消息則是桃園高鐵站前3.27萬坪的土地將投入260億開發，將規劃辦公、旅館、商業等相關設施，並計畫引進桃園在地大型產業進駐，在地房仲表示，青埔A18商圈未來發展性看好，有桃園高鐵站與機場捷運2大交通設施，也吸納搭高鐵通勤上班的雙北、新竹首購族。
生活消費中心/綜合報導
2022-03-09 08:00:00
青埔重劃區周邊的重大建設紛紛進駐且部分完工，A18區域作為距離高鐵最近的生活圈，周邊房市更成為熱門區域，信義房屋青埔A18店專員吳泓霆觀察，有3大優勢吸引首購、換屋族，第1優勢為A18商圈位於桃園高鐵站中心區塊，倚靠桃園高鐵與機場捷運A18站，故稱為A18商圈。屬於青埔重劃區中離高鐵站最近，走路10分鐘到高鐵站，而搭高鐵的便利性到南港30分鐘、台北車站19分鐘、板橋12分鐘、竹北10分鐘，通勤時間縮小，到站即到家吸引雙北、竹北上班族。
第2個優勢則是桃園高鐵站前的3.27萬坪的土地將投入260億開發，也最具未來期待性，吳泓霆表示，屆時將打造以辦公、購物、生活及休閒等功能的大型複合式開發區，並串聯高鐵前、後站的商業機能，在地居民都很期待能打造如「信義計畫區」的都市地景；除此之外，青埔高鐵特區民間與官方建設約有600億，包括觀光旅館、展演中心、亞洲矽谷創新研發中心、市立美術館、國泰置地廣場、全台最大的IKEA、環球購物中心、重劃區內的大、小公園約有30座、綠覆率約有4成等。大部分建設逐漸完成，生活機能日益完善，除了吸引需要通勤往返的上班族族群外，也令桃園在地人選擇舊市區換屋至青埔重劃區。
吳泓霆表示，隨著青埔許多商辦大樓完工，中小型企業、外商公司逐漸進駐，再加上Ikea旗艦店、全聯、國泰、新光影城、家樂福、環球購物中心、未來航空城等就業人口，成為帶動當地房市的人口紅利，這也成為帶動青埔A18商圈房市的第3個優勢。
吳泓霆表示，A18生活圈10分鐘路程抵達高鐵與A18捷運站的便利性，區域內的主力產品為2房與2+1房，屋齡5年內的成屋單價約於35-48萬之間，而多數預售屋建案已坐穩5字頭。