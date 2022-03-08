泰缺工！工商團體籲簡化程序　加速引入移工

後疫情時代各國都蓄勢待發，要把握黃金復甦期，讓國家發展重回軌道。但疫情期間流失的勞動力至今尚未補足，缺工問題已然火燒眉毛。泰國工業聯合會副主席素察7日向泰國政府疾呼，工業領域的勞動力缺口達70萬人，若再不解決，恐會影響泰國經濟發展，盼政府能夠簡化聘僱移工程序，緩解燃眉之急。
記者李澍/綜合報導
2022-03-08 21:35:03
素察表示，目前泰國在製造業、出口產業和建築業等勞力密集產業有70萬勞工短缺情況，工會聯合會已針對此問題在2月間向政府提出呼籲，因為如果旅遊業、服務業復甦步調加速的話，缺工問題會更加嚴峻。
他近一步指出，目前缺工問題的關鍵在於泰國出口持續暢旺，對勞工需求大增；另一方面，包括上述勞動密集產業大多是泰國人不願意從事的工作，因而缺工問題明顯，若要補足勞動力，最直接的方式就是引進移工；他表示，過去泰國引進移工的人數逾200萬人，但受到疫情影響，現在有50萬至60萬名移工返回母國後，至今還沒回到工作崗位。
為解決缺工危機，工業聯合會向泰國政府建議，允許更便捷的方式引進柬埔寨、寮國、緬甸3國合法移工；其次，考慮提高引進移工的便利性，將目前引進移工需要進行PCR檢測改為ATK抗原快篩檢測，並按照Test and Go方式代替7+14天的隔離措施；第三，特赦非法移工和雇主，將非法移工納入合法勞工體系。