雄中百年校慶　雄大組校友攀登玉山揭序幕

今(2022)年是高雄中學創校一百年，校方安排系列活動慶祝一百歲生日。首先由「百年雄中 再創巔峰」攀登玉山，為校慶暖身，接續除了將在4月1日舉行百年校慶慶典外，亦陸續舉辦贈書、淨灘及校友系列音樂會等。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-08 18:41:45
「百年雄中 再創巔峰」攀登玉山活動由75級「雄大組」校友發起，於3月6至8日舉辦。活動主辦人陳西坤表示，玉山海拔3952公尺，不只是台灣最高峰，也是東北亞最高峰，挑戰高峰的內心都希望透過超越這「唯一」的具體形象，來突破自我。策劃人楊鎮榮強調，親近玉山等於親近台灣，超越玉山就等於超越自我，恰巧符合「百年雄中 再創巔峰」的意涵。
本身也是雄中72級校友的莊福泰校長指出，創校百年意義非凡，不管是學校或是校友們所主辦的活動，在在顯露出雄中人的創意與凝聚力；祝福攀登玉山活動圓滿完成，再創雄中百年璀璨。
自105年開始，雄中75級畢業校友為慶祝30年重聚，展成400人的群組「雄大組」而啓動公益善舉，發起贈參考書助家扶貧困學生翻轉人生活動，贈書的足跡更從高雄遠至台南、屏東、台東，甚至台北；校友發起「雄中百年校慶捐百萬」活動，75級畢業校友南北串聯愛心，除了108年捐贈48萬元給弱勢學童，110年繼續在台北市捐贈52萬元給恩加貧困家庭協會，以愛的行動，響應雄中百年校慶。