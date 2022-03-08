303停電檢討報告出爐　設置專責單位、強化電網韌性

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經濟部表示，本次事故係肇因於台電公司人員在未確認設備情況下操作，同時未能妥善落實多層防護機制。在興達電廠方面，本次事故在人員操作方面出現人員危害意識不足，對於可能出現風險缺乏認知；在電網部分，因用電需求持續增加，但所需新增擴建電網建設因民眾嚴重抗爭而推動困難，導致南部電網集中於龍崎超高壓變電所，增加系統運轉風險。
經濟部指出，電網設施精密複雜且遍佈全國，加上303事故凸顯電廠與電網間之連鎖性風險，經濟部將責成台電公司成立風險管控單位，主動發掘系統性風險，推行各項風險控管措施，落實風險管理，且本次事故反映出電網韌性及分散式電網發展的重要性，是以目前台電公司電網管理的層級應加以提高，以有效推動分散式電網規劃、建設與運維工作。
其次，本次單一事故卻造成大範圍停電，台電公司應強化電網韌性的設計，從強化廠內第一道保護開始，全面檢討各電廠保護電驛邏輯設計，並全面檢討各電廠開關場系統保護分群機制，同時強化廠網間的第二道保護，全面檢討電廠、超高壓變電所及相關電源線之保護與運維聯繫管控機制，並應配合電網結構變化，滾動檢討既有保護設定。在加強電網韌性建設計畫方面，將責成台電公司加速推動分散式電網建設、變電所改建工程、加速推動再生能源併網工程等。
此外，本次事故所涉及之範疇廣泛、更需深度專業分析，經濟部將邀集國內外電力系統專家協助診斷，藉由外部專家豐富電業經驗，協助進行全面體檢及詳細診斷，提供改善建議以強化電網韌性。另本次事故顯示台電公司於跨單位間之協調及專業訓練不足，對於現場狀況及可能風險判斷出現落差，將要求台電公司投入更多訓練資源，提升訓練強度，並引入國內外專家及資源，以協助台電公司提升專業訓練量能。
經濟部表示，台電公司為國營事業，以公眾利益優先，不以追求獲利最大化為目標，長期提供低廉電價。另一方面，台電因長期存有累積虧損，導致該公司於投入電力及電網建設時亦步步為營，使得電力設施進度及韌性無法匹配。此外，由此次事故可知，台電公司亦有資源不足、人力青黃不接之情形，勢須由國家資源挹注，方能加速改善。
穩定供電攸關國家安全，電網建設的重要性不言可喻，強化電網韌性建設刻不容緩，亦須逐年增補人力加入推動。因此，除台電公司編列年度預算及分年進用人力之外，亦應投入國家資源以加速提升電網韌性與安全。