動力火車高雄演唱會加場 「環島之星套票」開搶親簽門票
由排灣族原住民歌手尤秋興與顏志琳組合的「動力火車」，高雄巨蛋加場演唱會與易遊網合作推出「環島之星套票」，一次全包交通和飯店住宿，還可持動力火車獨家「親簽版門票」，坐在面對舞台正中央C位的絕佳視野，今（9）日中午12點開搶！
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-09 08:00:00
上週六動力火車台北演唱會完美落幕，5/28將加開高雄場巨蛋「都是因為愛世界巡迴演唱會」，並宣布與易遊網合作推出「環島之星套票」，一次搞定來回交通和飯店住宿，還可持動力火車獨家「親簽版門票」，坐在面對舞台正中央C位，二樓綠212區至綠215區前排座位的絕佳視野，今日中午12點準時開搶，每人最低6,250元起，鐵粉們不可錯過。
動力火車更親自在官方Youtube頻道，釋出feat.環島之星的開箱影片，兩人在卡拉OK車廂大唱粉絲到KTV必點的動力火車經典歌曲，還一起分享列車上好吃、好玩的服務。
飯店除了有距離高捷巨蛋站僅兩站的「德立莊博愛館」，還可入住全新質感裝潢的「高雄福華大飯店」，每人6,990元起；更新增五星級奢華藝術酒店「高雄晶英國際行館」，每人9,500元起。下單還送台東限定「匠心聯名小村遠遠香氣口罩」（每人一盒），並可抽演唱會週邊商品。使用國旅券並加碼再贈「星巴克電子飲料券$150」等折扣。