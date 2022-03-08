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大S不顧汪小菲高調再婚　張蘭「人生不停輾轉」暗藏寓意

▲大S（左）不顧汪小菲高調再婚，張蘭（右）一句話暗藏寓意。（圖／大S微博、張蘭抖音）
▲大S（左）不顧汪小菲高調再婚，張蘭（右）一句話暗藏寓意。（圖／大S微博、張蘭抖音）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-08 19:08:29

45歲的藝人大S（徐熙媛）去年11月與大陸富商汪小菲離婚後，就傳出汪小菲婚內出軌26歲新歡張穎穎，怎料大S卻搶先放閃，重拾20多年前舊愛的她，今（8）日高調宣布與酷龍前成員具俊曄結婚。事實上，汪小菲的媽媽張蘭日前才脫口很想念大S，如今前媳婦再次找到歸屬，她也公開發表心聲。

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▲具俊曄（左圖）分享將和老婆大S見面的心情。（圖／具俊曄IG、大S微博）
▲具俊曄（左）已與大S登記結婚。（圖／具俊曄IG、大S微博）
張蘭頻被爆料與張穎穎私交甚篤，但她一再否認，昨天又在直播上透露對大S的思念，強調自己只有一個媳婦，而大S似乎不以為意，才相隔一天，就直接聯合新歡拋出閃婚震撼彈，引發網友議論之餘，大家也紛紛坐等張蘭的發言。

▲汪小菲被拍到和張穎穎十指緊扣。（圖 / 翻攝自「攝影劉大錘」微博）
▲汪小菲被拍到和張穎穎十指緊扣。（圖 / 攝影劉大錘微博）
張蘭今天在抖音上宣傳自家品牌時，意有所指地寫下：「人生是一場不停輾轉的旅程，家是最好的依靠。」雖然對前媳婦隻字未提，背後的寓意卻引人好奇，有人解讀張蘭是在感嘆戲劇性的人生轉折，同時喊話汪小菲，家人是永遠的靠山。

▲張蘭在抖音上有感而發。（圖／圈內娘微博）
▲張蘭在抖音上有感而發。（圖／圈內娘微博）
張蘭前陣子頻出面掩護汪小菲婚內出軌一事，不過兒子似乎不給力，大方與張穎穎在街上十指緊扣，就算鐵證已擺在眼前，張蘭至今仍未鬆口承認。反觀大S就愛得坦蕩，雖然被質疑是報復性再婚，不過多數人認為至少她能大方表態感情狀況，不顧外界眼光的勇氣值得敬佩。

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